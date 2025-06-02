鉅亨網編輯林羿君 2025-06-02 10:50

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在債市動盪之際，目前市場動向顯示，投資人正和股神巴菲特一樣，把投入債市的資金布局於短債，避開長債。

美債投資人正追隨巴菲特 大舉湧向超短債、避開長債。(圖:shutterstock)

BondBloxx 債券 ETF 公司創辦人兼執行長 Joanna Gallegos 在《 CNBC》節目中表示：「目前市場上有許多疑慮與波動性，但在短期與中期債券方面，我們看到的波動較小，殖利率也較穩定。」

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美國 3 個月期國庫券（T-Bill）目前年化殖利率超過 4.3%，2 年期殖利率為 3.9%，而 10 年期則為 4.4% 左右。

2025 年的 ETF 資金流向顯示，最吸引投資人的正是「超短期債券」。iShares 0-3 個月期美國國庫券 ETF（SGOV）與 SPDR 彭博 1-3 個月期國庫券 ETF（BIL）今年都進入 ETF 資金流入排行榜前十名，吸引超過 250 億美元資金。

根據 ETFAction.com 的資料，僅次於這兩者的，是 Vanguard 集團的 S&P 500 ETF（VOO），該基金吸引了今年最多的新資金。Vanguard 的短期債券 ETF（BSV）也不遑多讓，今年資金流入超過 40 億美元，在所有 ETF 中位居前 20 名。

Strategas Securities 資深 ETF 與技術策略師 Todd Sohn 表示，「長天期債券目前根本行不通。」

根據摩根大通最新報告，股神巴菲特似乎認同這樣的看法，他旗下的波克夏公司加倍持有短期國庫債券，目前在所有短期國庫債券的占比達到 5%。

Gallegos 表示：「波動性主要出現在長期債券端。今年迄今，20 年期債券的殖利率已經從負值轉為正值高達 5 次。」

聯準會（Fed）在九個月前啟動降息，如今債市出現劇烈波動，因關稅有可能引發通膨風險，促使 Fed 官員暫緩降息以便觀察情勢。此外，市場擔憂美國政府支出與赤字，尤其是大規模減稅法案，讓債市投資人更加不安。

Strategas Securities 的 Sohn 表示，自去年 9 月以來，長期美債與長期公司債的表現持續為負，這在歷史上極為罕見。「近代以來只有在金融危機期間出現過這種情況。」他說道，「在當下環境中，很難反對短天期債券的配置。」

Sohn 建議客戶避開久期超過七年的債券，這類債券目前的殖利率約為 4.1%。

Gallegos 表示，她擔心在債市劇烈波動的情況下，投資人忽視了固定收益資產在投資組合中的重要性。「投資人目前沒有透過債券來分散投資組合的風險，仍然沉迷於偏重某些科技股的廣泛型權重指數。他們已經習慣了雙位數報酬率。」

今年股市波動性也非常高。標普 500 指數在 2 月創下歷史新高，隨後下跌 20%，在 4 月觸底，最近又收復所有跌幅。Sohn 指出，雖然債券是長期投資中用來對抗股市修正的重要資產，但目前也是投資人應考慮將股票配置拓展到美國以外地區的時機。

Sohn 進一步稱，國際股票對投資組合的貢獻是過去十年未見的，去年是日本股票表現亮眼，今年則是歐洲股票。投資人現在不必再過度集中在美國大型成長股上。

標普 500 指數在 2023 年與 2024 年的報酬率皆超過 20%。