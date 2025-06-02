美國家經濟委員會主任：川普與習近平可望本週通話

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 08:50

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美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）週日（1 日）表示，美國總統川普與中國國家主席習近平可能最快在本週展開貿易談判相關通話。

美國家經濟委員會主任稱，川普與習近平可望本週通話。(圖:REUTERS/TPG)

哈塞特接受《ABC 新聞》訪問時說，「川普總統本週將與習近平主席就貿易談判進行一次精彩對話」，儘管目前尚未敲定具體通話時間。

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川普將與習近平進行談話。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，哈塞特指出，川習通話將可能圍繞雙方近日達成的日內瓦會議展開。他表示：「我們對這項協議持正面看法。」並補充說，美中雙方都已表達出願意進一步對話的明確意圖，反映出雙方持續溝通的積極態度。

哈塞特強調，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及其團隊與中方談判代表幾乎每天都在聯繫，致力推動談判進展。他表示，美方「每天都在與中國同行溝通，試圖推動此事取得進展」。

若川普與習近平完成通話，將成為美中貿易戰以來的關鍵談判步驟之一。數週前，兩國元首在瑞士會晤並達成 90 天暫時協議。

然而，近來緊張局勢再起，川普上週在社群媒體上公開指控中國違反初步協議內容，並強硬表示：「不當『好好先生』了！」

川普在週五（30 日）受訪時也透露，他預計將與習近平就中國違反協議的指控展開進一步討論。

最近幾天，川普政府其他官員也批評中國貿易談判進展緩慢，並暗示未來可能會進行談判。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，中國「只是在拖延協議的進展」。