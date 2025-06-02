Google不服搜尋壟斷案裁決：將提上訴

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 13:00

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美國科技巨擘 Google (GOOGL-US) 表示，將針對近期一項反壟斷裁決提出上訴。該裁決由美國聯邦法官提出，內容針對線上搜尋市場的競爭修復，採取相較司法部建議的 10 年限制措施更為溫和的方案。

Google不服搜尋壟斷案裁決。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Google 透過 X 發表聲明指出：「我們將等待法院的意見。我們仍然堅信法院最初的裁決是錯誤的，並期待最終的上訴。」

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美國哥倫比亞特區地方法院法官 Amit Mehta 於週五（5 月 30 日）進行結案辯論，焦點集中於 Google 是否違法壟斷線上搜尋與數位廣告市場，以及應如何矯正其市場優勢。

今年 4 月，法官裁定 Google 違法主導兩項線上廣告技術市場。美國司法部要求 Google 拆分旗下 Google Ad Manager，其中包括該公司的發布商廣告伺服器和廣告交易平台。

除拆分外，司法部與多州政府也要求 Google 終止與蘋果 (AAPL-US) 等智慧型手機製造商簽訂高額合約，以預設 Google 為搜尋引擎。此舉涉嫌壓抑競爭，加強其搜尋壟斷地位。

反壟斷機構擔憂 Google 搜尋優勢將進一步延伸至 AI 領域，尤其是 Gemini 等生成式人工智慧產品，使該公司在 AI 市場取得不公平的先機。