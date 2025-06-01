俄《獨立報》：川普親俄政策恐遭美國國會嚴重阻撓

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 16:00

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俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta ）近日報導指出，川普重返白宮為改善俄美關係帶來契機，但其雄心勃勃的親俄政策在美國國內遭遇強烈阻力，最終恐難以真正落實。

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根據《獨立報》，目前美國參議院已有超過 80 名兩黨議員支持一項針對俄羅斯石油、天然氣及鈾資源買家的嚴厲制裁法案。該法案一旦通過，將嚴重削弱俄羅斯經濟實力，與川普擬放寬制裁的親俄政策目標形成鮮明對立。

作為不要求俄方同意實施 30 天停火的交換，川普早先可能從普丁那裡獲得了具吸引力的商業提案，讓美國公司能參與俄羅斯關鍵項目的獨家資格。

儘管川普可能嘗試說服部分參議員改變立場，但在現有政治氛圍下逆轉形勢難度極大。

報導同時也指出，川普第二任期的民意支持率明顯低於第一任期，導致其政治資本減弱。2026 年 11 月中期選舉被視為美國政治的重大轉折點，屆時共和黨可能流失更多國會席位，讓川普推動親俄政策更加艱難，甚至可能完全無法實現。

《獨立報》回顧川普對俄羅斯的政策藍圖，主要包括以下幾點：

以平等姿態與俄羅斯對話，尊重俄羅斯作為核大國的地位及普丁捍衛國家利益的能力。 川普尊重俄羅斯與美國不相上下的核潛力、普丁的「鐵腕」及其捍衛國家利益的能力。種種跡象表明，他準備與俄羅斯達成某種「新雅爾達協議」。 川普對「奉行全球主義意識形態的歐洲」持負面態度有利於俄羅斯。他在跨大西洋聯盟中製造的任何裂痕都代表著北約、歐盟及整個西方全球主義勢力陣營將遭到削弱。 川普對俄羅斯在特別軍事行動中的諸多訴求持有更寬容的立場。正因如此，他才會在 5 月 19 日與普丁通話後不再要求俄方同意實施 30 天停火，並反對對俄石油買家實施新的嚴厲制裁。

《獨立報》警告俄羅斯，必須抓緊 2026 年中期選舉前川普決策仍相對自由的時機，加速推動美俄達成實質性協議。