川普翻倍鋼鋁關稅至50% 澳洲總理痛批「經濟自殘行為」
鉅亨網編輯林羿君
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，川普將鋼鐵和鋁關稅從 25% 提高至 50% 的舉動是「美國的經濟自殘行為」，將增加美國消費者的成本。
艾班尼斯周日 (1 日) 接受採訪時表示，由於關稅是全面徵收的，這不會讓澳洲與其他向美國出口的國家相比，產生任何比較優勢或劣勢。
艾班尼斯也被問到美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡國防論壇上的言論，他表示中國構成的威脅「真實」，且「或許可能迫在眉睫」，呼籲印太盟友提高國防預算至國內生產毛額的 5%。
艾班尼斯提到，澳洲已新增 100 億澳元國防開支投資，並補充稱，澳洲將繼續投資提升自身國防能力，同時投資加強本地區的夥伴關係。
澳洲副總理馬爾斯（Richard Marles）在新加坡論壇期間與赫格塞斯會面，他週日對記者表示，澳洲在過去幾年中，已經進行了史上和平時期規模最大的國防開支增長。
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