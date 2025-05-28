〈美股盤後〉川普推遲上調歐盟關稅 道瓊飆升超740點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-28 04:54

‌



美股週二 (27 日) 強勁上漲，道瓊飆升超 740 點，一舉終結連續四個交易日的跌勢。

此次大漲主要受到兩大因素推動，美國消費者信心在連五個月低迷後回升，緩解對經濟放緩的擔憂，加上此前美國總統宣布延後對歐盟加徵高額關稅，進一步提振市場情緒。

‌



美國總統川普原本揚言 6 月 1 日起對來自歐盟的進口商品課徵 50% 關稅，但 26 日川普在與歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 通電話後同意延後至 7 月 9 日。

美國經濟評議會 (Conference Board) 週二公布數據顯示，消費者信心指數從 4 月的 85.7 攀升 12.3 點至 98，遠優於市場預估，結束連續五個月的下滑趨勢，這為美股走升增添動力。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 指出，經濟數據尚未顯示價格壓力或失業率上升，這與許多聯準會官員的觀點相呼應，他們預計在川普關稅的全面影響顯現之前，基準利率將保持不變。

全球債市飆升也提振市場情緒，外媒報導，日本政府正考慮削減超長期國債的發行量，以緩解市場對財政惡化的擔憂，日本長天期公債殖利率驟降，連帶美債殖利率也走低。

美股週二 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 740.58 點，或 1.78%，收 42,343.65 點。

那斯達克指數上漲 461.96 點，或 2.47%，收 19,199.16 點。

S&P 500 指數上漲 118.72 點，或 2.05%，收 5,921.54 點。

費城半導體指數上漲 158.71 點，或 3.38%，收 4,861.09 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 361.41 點，或 2.69%，收 361.41 點。

標普 11 大板塊呈廣泛上揚格局，非必需消費品 (+3.04%) 領漲，資訊科技 (+2.55%) 與通訊服務 (+2.14%) 緊隨其後，帶動大盤。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭強勢上攻。Meta (META-US) 上漲 2.43%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.53%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.50%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.28%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27% 。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 上揚 3.21% 至每股 135.50 美元。市場預期輝達週三盤後公布的最新財報將繳出佳績，主因 AI「超大規模業者」(hyperscalers) 在過去三個月持續大舉投資於 AI 領域。

台積電 ADR(TSM-US) 走高 2.97% 至每股 197.68 美元。《路透》報導，台積電宣布在德國慕尼黑設立歐洲晶片設計中心，預計 2025 年第三季啟用。

Block (XYZ-US) 宣布將在其 Square 平台上推出比特幣支付後，該股週二 飆升 5.81% 至每股 62.15 美元。

蘋果 (AAPL-US) 攀升 2.53% 至每股 200.21 美元。《紐約時報》報導，川普 5 月 23 日在社群平台威脅對除了美國以外的任何地方生產的 iPhone 徵收 25% 的關稅，知情人士透露，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 此前拒絕白宮邀請、隨川普出訪中東，此舉似乎惹怒川普。

高通 (QCOM-US) 揚升 2.24% 至每股 148.63 美元。一項由高通委託的研究指出，高通的 5G 數據機 (modem) 在城市環境中，特別是在網路連線和上傳速度方面，其表現優於蘋果 iPhone 16e。

美國鋼鐵 (X-US) 收高 1.98% 至每股 53.04 美元。日本製鐵 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵 (X-US) 的交易，預計將以每股 55 美元成交，外媒引述消息人士指出，為化解監管擔憂，交易方案將包含「黃金股」機制，確保美國政府對關鍵決策擁有否決權。

經濟數據

美國 5 月經濟評議會消費者信心指數報 98.0，預期 87.1，前值 85.7

華爾街分析

Trivariate Research 創始人 Adam Parker 稱：「我們傾向於認為，而且許多投資人也同意，唯一真正重要的關稅相關對話是美國對中國的所作所為。即使宏觀逆風持續存在，越來越多的人認為，標普 500 企業最終受到的影響可能比許多人最初擔心的要小。」

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出：「鑑於市場對兩大宏觀風險領域，關稅及財政政策 / 美債殖利率的盲目樂觀情緒，加上股票估值處於高位，我們仍對當前水平追漲標普持謹慎態度。」