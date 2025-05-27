川普再出手！計劃要求聯邦機構全面終止與哈佛合約

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-27 21:44

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根據《紐約時報》周二 (27 日) 報導，川普政府計劃取消與哈佛大學所有剩餘的聯邦合約，價值約 1 億美元，並指示各機構尋找替代供應商。這是繼上個月凍結 32 億美元補助金與合約、禁止招收國際學生後，白宮對這所長春藤名校的最新打擊。

美國總務管理局 (GSA) 預計周二上午發函給各聯邦機構的高級採購官員，呼籲他們審查並終止與哈佛大學現有的合約，同時為未來的服務尋找替代供應商。

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該信件中提到，哈佛大學在招生與校園中「持續從事種族歧視」，作為納稅人的受託人，政府有責任確保採購資金流向那些推動並擁護非歧視原則與國家利益的供應商和承包商。

4 月時，川普政府凍結了對哈佛大學的 22 億美元聯邦補助撥款，因為後者拒絕取消各項「多元、平等、共融」(DEI) 計畫，也不願對國際學生進行意識形態審查。

川普周一 (26 日) 在其社交平台 Truth Social 上發文表示，要將分配給哈佛的那些已被凍結的補助分發給全國各地的職業學校。

《紐約時報》所取得的信件草稿顯示，這些額外的削減計畫，被一位不願具名的政府官員形容是要徹底切斷政府與哈佛之間長期以來的業務關係，約有九個機構的合約將受到影響。這意味著川普政府決心透過破壞哈佛的財務健康和全球影響力，使其屈服。