美5月消費者信心創4年最大反彈 川普就職以來首上升

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-27 23:59

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美國消費者信心指數 5 月創下 4 年來最大單月漲幅，同時也是川普就職後首度出現上升，這主要受到美中貿易關係緩和希望的推動。

根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (27 日) 公布的數據，消費者信心指數躍升至 98，較 4 月大增 12.3 點，遠超經濟學家原預期的 86，結束了連續五個月的下滑趨勢。

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美消費者信心指數在川普就職後首度上升，並創下 4 年來最大的單月漲幅。 (圖：ZeroHedge)

關稅戰緩和推動信心反彈

美國經濟評議會資深經濟學家 Stephanie Guichard 指出，樂觀情緒主要來自美中貿易僵局的發展，特別是川普總統在 5 月 12 日暫停實施對中最嚴厲關稅的決定。這被視為是川普自 4 月 2 日「解放日」宣布徵收所謂對等關稅以來，第二次的重大退讓。

而衡量美國人對收入、商業環境和就業市場短期預期的指標大漲 17.4 點至 72.8，但仍低於 80 的水準，這通常被視為預示經濟衰退的門檻。

各指標普遍改善 共和黨人最樂觀

不過，認為美國在未來 12 個月內將陷入經濟衰退的消費者，比例也較 4 月有所下降。投資者也展現出更多樂觀情緒，有 44% 的人預期股市在未來 12 個月內會上漲，較 4 月增加 6.4 個百分點。

對勞動市場的看法也有所改善，19.2% 的受訪者預期未來六個月會有更多工作機會，相較於 4 月的 13.9% 有所提升。但反映現在「好不好找工作」的指標，已連續第五個月惡化，顯示雖然消費者預期未來就業市場將好轉，但對當前的求職環境仍感到悲觀。

經濟評議會表示，本月信心的反彈來自各年齡層、收入階層和政治傾向的群體，但「最強勁的改善」來自共和黨人。