〈房產〉台經院看短期買氣難恢復 購屋信心降至本波低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-26 17:25

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台灣經濟研究院今 (26) 日公布 4 月營建業營業氣候測驗點為 90.38 點，月減 2.98 點，不僅連 4 跌，更創 2022 年底來低點，台經院指出，購屋信心已降至這波房市多頭新低點，短期買氣難以恢復。

台經院說明，4 月六都建物買賣移轉件數月減 7.3%，反映 3 月初台積電宣布將擴大赴美投資 1000 億美元，民眾憂心台積電在台建廠計畫生變，再加上信用管制政策壓抑房市動能。

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台經院認為，購屋信心已降至這波房市多頭已來新低點，短期買氣難以恢復，展望未來半年，由於房市面臨信用管制短期內難獲鬆綁、銀行端對房貸業務持以謹慎的態度、銀行不動產融資趨緊，再者，利率未調整、買方資金支出成本變相增加，而川普 2.0 時代來臨使全球經濟與金融情勢波動加大，短期內，仍將審慎視之。

不過，在營造業方面，由於今年台積電資本支出不變，對台投資將持續，有利廠務工程業者營運動能，且多數大型公共計畫仍如期展開招標作業，挹注我國營建業者在手案量尚充沛，未來半年營造業景氣可望呈現持平。