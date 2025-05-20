〈房產〉暗示不鬆手？央行：信用資源仍過度流向不動產

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-20 17:18

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台灣央行副總裁嚴宗大將於明 (21) 日赴立院進行房市相關業務報告，在最新出爐的書面中，央行認為，房市交易已見降溫、民眾看漲房價預期心理下降，但信用資源仍有過度流向不動產相關部門的情形。

嚴宗大將赴立院財委會進行「房屋稅 2.0 課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」專題報告，

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央行認為，不動產貸款集中度略見下降，民眾看漲房價預期心理也下降，房市交易有降溫跡象，不過，不動產貸款餘額仍高，信用資源仍有過度流向不動產相關部門。

央行提到，據第 2 季永慶房屋網路調查顯示，民眾看跌房價比率由 2024 年第三季的 9% 逐季升至 43%，而信義房屋第一季購屋意向調查顯示，民眾看跌房價比率也由去年第三季的 26% 上升至 52%。