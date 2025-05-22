〈房產〉央行控管風險 房貸利率創近16年半新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-22 17:37

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中央銀行今 (22) 日公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月減少 192.79 億元至 627.3 億元，而房貸利率 2.282%，月增 0.018 個百分點，則創下 2009 年 1 月以來新高，央行指出，央行有自主控管風險，會反映在各種類型的貸款利率上。

央行同步公布，4 月五大銀行承作新青安貸款 234 億元，占比則降到 37.35% 創 1 月來相對低點。

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對於房貸利率創近 16 年半新高，央行進一步說明，主要是政策傳導出去，在央行自主控管風險下，均會影響各種類型貸款利率。

而 4 月房貸減少，是反映六都買賣移轉凍數減少，央行提到，銀行房貸控管趨勢性減少，「相關部會的措施會讓銀行相對審慎，比較不要集中流向不動產」。

至於房市是否已開始趨緩態勢，央行認為，或多或少有，但購屋還是中長期的個人資產配置，要再觀察看看。

據統計，4 月六都建物買賣移轉棟數月減 7.3%，六大都會區增減互見，其中，新北市月增 1.8%，桃園市月增 2.0%，台南市月增 14.1%，但台北市月減 11.6%，台中市月減 21.7%，高雄市月減 17.3%。

若與去年同期相比，六都交易量合計年減 26.3%，其中桃園年減 6.4% 較少，而台北市年減 14.9%，新北市年減 36.5%，台中市年減 21.3%，台南市年減 27.2%，高雄市更年減 40.4%。

另一方面，信義大台北房價指數顯示，台北市月增 0.17%、年增 0.86%，新北市月減 1.45%，年增 6.76%，合計大台北地區月減 0.68%、年增 3.93%；央行認為，從房價指數可看到，漲幅收斂中。