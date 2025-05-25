本週操盤筆記：美國GDP、PCE通膨、FOMC會議紀要與輝達財報

鉅亨網新聞中心 2025-05-25 21:50

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下週全球經濟主要聚焦美國一系列關鍵數據，包括 GDP 修正值、PCE 通膨 及聯準會會議紀錄。數據預計顯示經濟成長可能放緩，但通膨壓力持續存在，部分源於關稅不確定性。企業財報中，儘管財報季即將結束，投資人仍將聚焦輝達交出的成績單。

美國之外，歐洲將公布部分通膨數據，亞太區的南韓、紐西蘭則將公布利率決策，外界預期兩國均可能降息。

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本週操盤筆記 (0525-0531)

1. 輝達財報

華爾街分析師普遍對這份財報抱持高期待，預計這將是一個創紀錄的季度。平均預測顯示，輝達營收有望達到 433.8 億美元，較去年同期大幅增長 66%。調整後淨利預計為 212.9 億美元，或每股 87 美分。

分析師指出，巨頭的 AI 支出很大一部分都流向了輝達，因為它在 AI 伺服器領域佔有極高的價值比例，使其在全球 AI 部署週期中具有獨特的優勢。

然而，中國市場的銷售壓力是財報展望中的一個重要風險因素。輝達此前曾預警，由於這項規定，預計在截至 4 月的季度將產生高達 55 億美元的費用。這個一次性費用預計會將其毛利率從公司原先財測的 71% 拉低至約 58%。輝達執行長黃仁勳形容這項禁令『非常痛苦』，並表示公司因此放棄了大量銷售和稅收。

2. 美國 GDP

美國第一季 GDP 的第二次估計。初步數據顯示年化季減 0.3%，這是自 2022 年第一季以來的首次下降。然而，許多分析師認為，這個初步估計被廣泛認為低估了美國的經濟增長。衡量潛在需求的「實際最終銷售給國內私人購買者」在第一季仍增長了 3.0%，顯示國內需求保持韌性。

儘管如此，最新的 S&P Global Flash US PMI 數據顯示，截至目前第二季度，美國 GDP 年化增長率僅為 1%，遠低於趨勢水準。這表明經濟增長可能正在放緩。

與此同時，市場也將關注 PMI 的暗示，即增長放緩趨勢可能延續到第二季度。

3. 美國通膨壓力及 Fed 決策方向

市場高度關注週五將公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會偏好的通膨衡量指標。3 月份的數據顯示整體 PCE 和核心 PCE 年增率都有所放緩。然而，最新的 S&P Global Flash US PMI 數據在 5 月份顯示，美國的價格壓力正在上升，這與 G4 經濟體價格壓力普遍下降的趨勢相反。這種價格上漲主要歸因於更高的關稅。

如果 4 月 PCE 數據顯示通膨壓力再次上升，這將加劇通膨持續的擔憂。這與近期 PMI 和消費者預期的信號一致，可能會影響聯準會的政策路徑。

另外，FOMC 會議記錄將公布會議記錄，預計提供對上次政策會議更深入的見解。上次會議維持利率不變，並決定從 4 月開始放慢縮減資產負債表的速度。會議記錄顯示，委員會對同時存在持續的通膨壓力和勞動力增長放緩所導致的潛在停滯性通膨表示擔憂。

4. 歐洲初步通膨數據

主要關注德國、法國、義大利和西班牙的初步通膨數據。PMI 數據顯示，法國的產出價格下降，而德國的銷售價格通膨放緩。這些數據將有助於評估歐洲央行未來的政策路徑。德國的 GfK 消費者信心數據也值得關注。

5. 亞洲央行決策