美國財政部宣布：解除對敘利亞制裁

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-24 19:24

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美國政府周五（23 日）發布命令，暫時停止對敘利亞實施的部分金融制裁措施，稱這是落實川普總統 13 日宣布終止對敘制裁的第一步，敘利亞外交部門周六早上在聲明中歡迎美方的舉動。

美國財政部周五發表聲明，稱簽發了敘利亞通用許可證，宣布立即解除對敘利亞的制裁。美國財政部表示，該許可授權進行《敘利亞制裁條例》禁止的交易，從而有效解除對敘利亞的制裁。

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根據美國財政部發布的新聞稿，將給予敘利亞 180 天的制裁豁免，以放鬆針對敘利亞金融活動的限制，讓敘利亞臨時當局有機會重建國家。

根據豁免授權，原本在美對敘經濟制裁下被禁止的商業行為，包括對敘新投資、向敘提供金融和其他服務、與敘原產石油或石油產品相關交易等活動，已暫獲許可。美國金融機構也獲准為敘利亞商業銀行開設代理賬戶。

美國財政部長貝森特在聲明中說，敘利亞必須「繼續努力成為一個和平穩定的國家，今天的行動有望使這個國家走上光明、繁榮和穩定之路」。

美國財政部稱，延長制裁豁免的條件，是敘利亞臨時當局不得為恐怖組織提供庇護，並確保敘利亞少數民族和各宗教派別安全。

美國國務卿盧比歐說：「今天的行動是實現（川普）總統關於建立美敘新關係設想的第一步。」他還表示，作為對美國解除制裁的回報，美方希望敘利亞在重要優先政策上迅速採取行動。

1979 年，美國政府將敘利亞列為「支持恐怖主義的國家」，對其實施武器禁運、經濟制裁等措施。2011 年敘利亞危機發生後，美國政府不斷加碼對敘制裁。2019 年，川普在其首個任期內簽署《凱撒敘利亞平民保護法案》，對敘利亞政府官員以及向敘利亞政府提供資金的個人和企業等施加金融等制裁。

去年 12 月 8 日，敘利亞沙姆解放組織宣布解放大馬士革，推翻阿薩德政權。當月 10 日，敘利亞新政權正式接管權力。