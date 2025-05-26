【Joe’s華爾街脈動】關稅震盪撼動市場：不確定性籠罩市場，建議謹慎應對
Joe Lu
貿易緊張局勢再起，拖累本週表現，市場焦點轉向未來經濟數據與聯準會評論
Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 23 日
一周重點摘要
- 由於美國總統就歐盟進口商品及蘋果 (Apple) iPhone 潛在關稅發表最新言論，在陣亡將士紀念日週末前夕引發投資者不安，美國股市本週收低，普遍回落。
- 在關稅言論發布後，科技股與成長型股票，特別是蘋果公司，立即面臨賣壓，凸顯市場對貿易政策轉變及其對企業獲利潛在影響的敏感性。
- 公用事業和必需消費品等防禦性類股，以及黃金等資產展現相對韌性，顯示市場普遍存在強烈的避險情緒。
- 公債殖利率與美元因關稅消息而下跌，反映市場對潛在經濟影響的擔憂，同時市場波動性有所上升。
- 接下來因假期縮短的交易週，將密切關注關鍵經濟數據的發布，包括 GDP 和 PCE 通膨數據，以及輝達 (Nvidia) 的財報和美國聯準會主席鮑爾預定談話中任何政策訊號。
一周市場觀點
美國股市上週在明顯的避險氛圍中收低，主要因為週末前川普總統突然宣布，威脅將對非美國製造的蘋果 (Apple) iPhone 及自歐盟進口的商品課徵高額關稅。此消息在原本準備迎接長週末假期的市場中，掀起一陣不安情緒。標普 500 指數本週最終下跌 - 1.9%，道瓊工業指數則下跌 - 1.7%。以科技股為主的那斯達克綜合指數亦回檔 - 1.9%，而小型股羅素 2000 指數則出現更為顯著的跌幅，達 - 2.7%。這波由貿易焦慮所引發的賣壓衝擊了現行的上升趨勢，並導致市場波動性急遽上升，預示市場可能出現更劇烈的震盪。市場的即時反應突顯出投資者情緒對貿易政策依然高度敏感，相關議題再度成為市場焦點。
新一輪關稅言論對美國主要企業的影響尤為顯著。蘋果 (Apple Inc.) 股價受到顯著衝擊，本週下跌 - 7.6%，在週五針對性的關稅威脅發布後，盤前即出現急跌。其他主要科技股和成長股亦感受到壓力；輝達 (NVIDIA Corp.) 回檔 - 2.6%，亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 下跌 - 2.0%，Meta Platforms (Meta Platforms Inc.)則下跌 - 2.6%。微軟 (Microsoft Corp.) 則錄得較為溫和的跌幅，為 - 0.7%。相較之下，Alphabet (Alphabet Inc.)則逆勢上漲 + 2.7%。其他重要企業，包括博通 (Broadcom Inc.)(-1.7%)、特斯拉(Tesla Inc.)(-1.0%)、波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)(-0.8%) 及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)(-2.5%)，本週均收黑。此價格走勢顯示市場對風險進行了重新評估，特別是針對那些擁有龐大國際供應鏈或海外營收曝險的企業。
我們對基本經濟狀況的評估，在貿易緊張局勢重現的多重影響下，認為需要維持高度警覺。儘管第一季企業獲利普遍強勁，標普 500 指數成分股中多數公司業績超乎預期，但新關稅的前景可能會對未來的利潤率構成壓力，並抑制市場對 2025 年剩餘時間企業獲利成長的預期。在最新關稅消息出現前，市場一度認為經濟衰退風險正逐步下降，但貿易爭端若再度升級，將成為顯著的不確定因素，可能衝擊經濟成長。基於調查的經濟數據，如消費者信心和企業執行長信心指數，先前已透露出一些警訊，而新的關稅威脅可能加劇這些擔憂，即便在勞動市場等「硬數據」尚未顯示出相應疲軟的情況。
上週美國各類股的表現，明確地反映了市場轉向防禦性佈局的趨勢。公用事業類股 (+0.1%) 和必需消費品類股 (+0.6%) 是少數勉強錄得漲幅的類股，突顯其在不確定時期的吸引力。反之，對經濟成長和貿易關係較為敏感的類股則面臨阻力。資訊科技類股受到蘋果等主要成分股消息的直接衝擊，下跌 - 3.3%。能源類股大幅下挫 - 4.2%。金融類股下跌 - 2.4%，非必需消費品類股損失 - 2.3%，工業類股回吐 - 0.9%，原物料類股下跌 - 0.5%，醫療保健類股小幅走低 - 0.1%，通訊服務類股微幅下跌 - 0.9%，不動產類股則回檔 - 2.0%。此一格局強化了市場的審慎情緒，投資者似乎正在減少對被認為較易受到貿易干擾或經濟放緩影響的領域的曝險。
受到週末前關稅消息衝擊，國際市場與其他資產類別也對本週的市況發展做出反應。先前表現強勢的歐洲股市 (其追蹤代表指數本週上漲 + 1.4%)，在美國威脅課徵 50% 關稅後，面臨新的不利因素。日本股市上漲 + 1.0%。據報導，在新的寬鬆措施的幫助下，中國市場小幅收紅(+0.4%)。黃金是此波避險情緒中顯著的受益者，因投資者尋求避風港而大漲 + 4.0%。比特幣亦上漲 + 5.4%。原油價格上揚 + 0.6%。在固定收益市場，關稅消息促使資金流向優質資產，公債殖利率隨之下滑；1-3 年期美國公債上漲 + 0.1%。美元兌主要國際貨幣亦貶值。此種高度不確定性反映在旨在從標普 500 指數疲弱中獲益的工具(放空標普 500 指數的工具) 上，其本週上漲 + 4.1%；而那些旨在從長期公債殖利率上升中獲利的工具 (放空 20 年期以上美國公債的工具) 本週亦上漲 + 3.5%，儘管殖利率在週五有所回落。這些市場動態凸顯了市場因應地緣政治與貿易情勢發展，而迅速進行風險重新定價的現象。
本週焦點
儘管本週自焦點列表中移除，但通訊服務類股仍是一個引人注目的投資概念。整體而言，它提供了一種明智的方式，來投資於我們所熟悉的科技和媒體巨擘的成長，但由於這些公司往往能產生大量實際現金，因此其走勢可能更為穩健。對投資者而言，這意味著有機會參與令人振奮的創新，同時受益於成熟企業的財務實力。
那麼，為何此類股具有吸引力？許多這類公司都非常擅長將其廣受歡迎的服務——例如線上搜尋、社群媒體、串流娛樂和行動通訊服務——轉化為可觀的利潤。與某些需要在廠房和設備上持續投入巨額資金的科技領域不同，許多通訊服務業的領導者是透過其品牌、用戶網絡和訂閱模式來創造價值。對您而言，這代表這些企業通常擁有強勁且可靠的現金流入。這些現金可以再投資於開發新產品、拓展市場規模，或是回饋給股東，進而推動資產的穩定增長。
此外，該產業中的頂尖企業通常非常有效率地運用資金來創造更多營收。它們積極投入於新概念的研發、軟體開發以及強化品牌——這些雖然是無形資產，卻極具價值。當這些「無形」投資被妥善管理時，它們往往就能轉化為真實且可持續的利潤。對投資者而言，這一點很重要，因為它顯示這些公司並非僅僅依賴市場炒作，而是真正在打造長期價值，這正是推動股價長期增值的核心動能。
簡而言之，投資通訊服務類股讓您能夠參與科技和媒體的未來。然而，由於許多這類公司是提供必要或廣受歡迎服務的成熟領導者，並且擅長創造現金，相較於投資更具投機性的科技企業，這可能是在您的投資組合中實現長期成長的更穩定方式。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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