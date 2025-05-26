【Joe’s華爾街脈動】關稅震盪撼動市場：不確定性籠罩市場，建議謹慎應對

Joe Lu 2025-05-26 07:22

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貿易緊張局勢再起，拖累本週表現，市場焦點轉向未來經濟數據與聯準會評論

Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 23 日

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一周重點摘要

由於美國總統就歐盟進口商品及蘋果 (Apple) iPhone 潛在關稅發表最新言論，在陣亡將士紀念日週末前夕引發投資者不安，美國股市本週收低，普遍回落。

在關稅言論發布後，科技股與成長型股票，特別是蘋果公司，立即面臨賣壓，凸顯市場對貿易政策轉變及其對企業獲利潛在影響的敏感性。

公用事業和必需消費品等防禦性類股，以及黃金等資產展現相對韌性，顯示市場普遍存在強烈的避險情緒。

公債殖利率與美元因關稅消息而下跌，反映市場對潛在經濟影響的擔憂，同時市場波動性有所上升。

接下來因假期縮短的交易週，將密切關注關鍵經濟數據的發布，包括 GDP 和 PCE 通膨數據，以及輝達 (Nvidia) 的財報和美國聯準會主席鮑爾預定談話中任何政策訊號。

一周市場觀點

美國股市上週在明顯的避險氛圍中收低，主要因為週末前川普總統突然宣布，威脅將對非美國製造的蘋果 (Apple) iPhone 及自歐盟進口的商品課徵高額關稅。此消息在原本準備迎接長週末假期的市場中，掀起一陣不安情緒。標普 500 指數本週最終下跌 - 1.9%，道瓊工業指數則下跌 - 1.7%。以科技股為主的那斯達克綜合指數亦回檔 - 1.9%，而小型股羅素 2000 指數則出現更為顯著的跌幅，達 - 2.7%。這波由貿易焦慮所引發的賣壓衝擊了現行的上升趨勢，並導致市場波動性急遽上升，預示市場可能出現更劇烈的震盪。市場的即時反應突顯出投資者情緒對貿易政策依然高度敏感，相關議題再度成為市場焦點。

新一輪關稅言論對美國主要企業的影響尤為顯著。蘋果 (Apple Inc.) 股價受到顯著衝擊，本週下跌 - 7.6%，在週五針對性的關稅威脅發布後，盤前即出現急跌。其他主要科技股和成長股亦感受到壓力；輝達 (NVIDIA Corp.) 回檔 - 2.6%，亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 下跌 - 2.0%，Meta Platforms (Meta Platforms Inc.)則下跌 - 2.6%。微軟 (Microsoft Corp.) 則錄得較為溫和的跌幅，為 - 0.7%。相較之下，Alphabet (Alphabet Inc.)則逆勢上漲 + 2.7%。其他重要企業，包括博通 (Broadcom Inc.)(-1.7%)、特斯拉(Tesla Inc.)(-1.0%)、波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)(-0.8%) 及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)(-2.5%)，本週均收黑。此價格走勢顯示市場對風險進行了重新評估，特別是針對那些擁有龐大國際供應鏈或海外營收曝險的企業。

我們對基本經濟狀況的評估，在貿易緊張局勢重現的多重影響下，認為需要維持高度警覺。儘管第一季企業獲利普遍強勁，標普 500 指數成分股中多數公司業績超乎預期，但新關稅的前景可能會對未來的利潤率構成壓力，並抑制市場對 2025 年剩餘時間企業獲利成長的預期。在最新關稅消息出現前，市場一度認為經濟衰退風險正逐步下降，但貿易爭端若再度升級，將成為顯著的不確定因素，可能衝擊經濟成長。基於調查的經濟數據，如消費者信心和企業執行長信心指數，先前已透露出一些警訊，而新的關稅威脅可能加劇這些擔憂，即便在勞動市場等「硬數據」尚未顯示出相應疲軟的情況。

本週焦點

儘管本週自焦點列表中移除，但通訊服務類股仍是一個引人注目的投資概念。整體而言，它提供了一種明智的方式，來投資於我們所熟悉的科技和媒體巨擘的成長，但由於這些公司往往能產生大量實際現金，因此其走勢可能更為穩健。對投資者而言，這意味著有機會參與令人振奮的創新，同時受益於成熟企業的財務實力。

那麼，為何此類股具有吸引力？許多這類公司都非常擅長將其廣受歡迎的服務——例如線上搜尋、社群媒體、串流娛樂和行動通訊服務——轉化為可觀的利潤。與某些需要在廠房和設備上持續投入巨額資金的科技領域不同，許多通訊服務業的領導者是透過其品牌、用戶網絡和訂閱模式來創造價值。對您而言，這代表這些企業通常擁有強勁且可靠的現金流入。這些現金可以再投資於開發新產品、拓展市場規模，或是回饋給股東，進而推動資產的穩定增長。

此外，該產業中的頂尖企業通常非常有效率地運用資金來創造更多營收。它們積極投入於新概念的研發、軟體開發以及強化品牌——這些雖然是無形資產，卻極具價值。當這些「無形」投資被妥善管理時，它們往往就能轉化為真實且可持續的利潤。對投資者而言，這一點很重要，因為它顯示這些公司並非僅僅依賴市場炒作，而是真正在打造長期價值，這正是推動股價長期增值的核心動能。

簡而言之，投資通訊服務類股讓您能夠參與科技和媒體的未來。然而，由於許多這類公司是提供必要或廣受歡迎服務的成熟領導者，並且擅長創造現金，相較於投資更具投機性的科技企業，這可能是在您的投資組合中實現長期成長的更穩定方式。(全文未完)