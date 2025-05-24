美國債務危機警報：政府借貸成本飆升、公債收益率創新高

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 21:30

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美國剛從關稅衝擊中稍作喘息，卻又迎來一場潛在的「債務危機」。根據《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 報導，美國經濟剛從大規模關稅增加的危機邊緣退後，現在又面臨第二波衝擊：政府借貸成本上升的潛在影響正日益顯現。

Timiraos 指出，儘管國會共和黨與白宮推動一連串減稅計畫，試圖支撐美國經濟並緩解關稅所帶來的負面影響，但這項稅收法案的龐大成本卻可能加劇財政赤字，進一步拉高政府的借貸需求與利率。

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受 20 年期公債拍賣表現不佳影響，及眾議院通過川普政府稅收與支出方案後，週四（22 日）30 年期美國公債收益率突破 5.1%，創 2007 年以來新高。雖然市場稍後回穩，但整體債券賣壓仍未消退，顯示投資人對未來借貸成本高度戒備。

Timiraos 指出，若稅收法案進一步擴大財政赤字，政府將被迫發行更多國債以彌補開支缺口，這將造成借貸利率持續上揚。

美國財政部長貝森特也曾強調，維持 10 年期國債收益率在較低水準至關重要，因企業與消費貸款成本均受其影響。

專家警告：赤字與高借貸成本恐引發新一輪經濟壓力

BCA Research 首席策略師 Peter Berezin 表示，市場將檢驗川普政府與國會是否願意修正無法持續的財政政策。

根據非黨派的美國國會預算辦公室（CBO）預估，共和黨的減稅法案將使美國赤字升高至 GDP 的 7%。對於一個失業率較低的和平時期經濟體來說，這是前所未有的借貸規模。

此外，CBO 預計，該法案明年將釋出約 2800 億美元經濟刺激（占 GDP 約 0.9%），主要來自減稅。儘管能短期內抵銷部分關稅衝擊，但長期財政風險仍在擴大。

然而，共和黨與白宮官員則認為，CBO 預測忽略了其他經濟政策（如關稅與放寬監管）對收入的正面影響。他們聲稱，經濟成長將超越稅收損失，減稅不會帶來實質性赤字擴大。

分析師預警：短期內財政整頓無望

Evercore ISI 策略師 Krishna Guha 指出，美國短期內不太可能出現有效的財政整頓。未來一但遭遇經濟衰退或突發事件，赤字問題恐進一步惡化。

投資銀行派傑（Piper Sandler） 政策研究主管 Andy Laperriere 補充，即便 10 年期國債收益率升破 5%，國會也不太可能改變其財政規劃。