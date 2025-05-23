日本4月核心通膨升至兩年新高 米價續飆歷史新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-23 15:20

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日本 4 月份核心通膨率加速至兩年新高，部分原因是稻米價格的急劇上漲。這一數據也再對日本央行帶來考驗，使其考慮在川普關稅的背景下是否再次升息。

周五 (23 日) 公布數據顯示，日本 4 月整體通膨率較去年同期攀升 3.6%，與上月持平。該數據在過去 3 年多來一直高於日本央行 2% 的目標。排除新鮮食品價格的核心通膨率在 4 月份同比增長 3.5%，不僅高於預期的 3.4%，也高於 3 月份的 3.2%，是自 2023 年 1 月以來最高。若進一步排除能源和新鮮食品，4 月份的消費者物價指數從 3 月份的 2.9% 上升至 3.0%。

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尤其日本稻米價格的飆升最受注意。日本 4 月稻米價格較去年同期上漲了驚人的 98.4%，這是自 1971 年有可比數據以來的最大漲幅，同時也是連續 7 個月刷新歷史最大漲幅。

全日本 1000 家超市的平均稻米價格已經創下歷史新高，截至 5 月 11 日當周，一袋 5 公斤裝稻米在日本的均價為 4268 日元，較前月上漲 1.3%。

稻米成本的飆升正逐漸演變成政府的一場危機。導致稻米短缺的因素包括 2023 年炎熱天氣導致的收成不佳，以及去年「特大地震」警告引發的恐慌性購買。創紀錄的遊客人數被認為導致了消費增加，同時一些貿易商也被批評在囤積糧食。

日本首相石破茂已經承諾，要將稻米價格降至每 5 公斤 4000 日元以下。據最新民調顯示，石破茂內閣的支持率已經下跌至 20.9%，連續兩個月刷新最低紀錄，而「米荒」正是民眾不滿的原因之一。

此外，在一位大臣因關於國家主要糧食的失言被迫辭職後，石破茂首相面臨更大壓力。該前農林水產大臣江藤拓稱自己「從未買過米，因為支持者捐贈了太多，多到他可以賣掉」。在江藤辭職後，首相石破茂對日本人民道歉。石破茂認為，稻米價格維持在高位不是一次性現象，而是結構性的。政府上個月開始拍賣其國家庫存，這是自 1995 年設立庫存以來首次。

通膨數據公布後，日元兌美元小幅上漲，日經 225 指數也小幅上漲。

Sompo Institute Plus 經濟學家 Masato Koike 表示，消費者感受到的物價水準對日本央行非常重要，因此稻米價格絕對不能被忽視。