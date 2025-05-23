日本4月核心通膨升至兩年新高 米價續飆歷史新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本 4 月份核心通膨率加速至兩年新高，部分原因是稻米價格的急劇上漲。這一數據也再對日本央行帶來考驗，使其考慮在川普關稅的背景下是否再次升息。
周五 (23 日) 公布數據顯示，日本 4 月整體通膨率較去年同期攀升 3.6%，與上月持平。該數據在過去 3 年多來一直高於日本央行 2% 的目標。排除新鮮食品價格的核心通膨率在 4 月份同比增長 3.5%，不僅高於預期的 3.4%，也高於 3 月份的 3.2%，是自 2023 年 1 月以來最高。若進一步排除能源和新鮮食品，4 月份的消費者物價指數從 3 月份的 2.9% 上升至 3.0%。
尤其日本稻米價格的飆升最受注意。日本 4 月稻米價格較去年同期上漲了驚人的 98.4%，這是自 1971 年有可比數據以來的最大漲幅，同時也是連續 7 個月刷新歷史最大漲幅。
全日本 1000 家超市的平均稻米價格已經創下歷史新高，截至 5 月 11 日當周，一袋 5 公斤裝稻米在日本的均價為 4268 日元，較前月上漲 1.3%。
稻米成本的飆升正逐漸演變成政府的一場危機。導致稻米短缺的因素包括 2023 年炎熱天氣導致的收成不佳，以及去年「特大地震」警告引發的恐慌性購買。創紀錄的遊客人數被認為導致了消費增加，同時一些貿易商也被批評在囤積糧食。
日本首相石破茂已經承諾，要將稻米價格降至每 5 公斤 4000 日元以下。據最新民調顯示，石破茂內閣的支持率已經下跌至 20.9%，連續兩個月刷新最低紀錄，而「米荒」正是民眾不滿的原因之一。
此外，在一位大臣因關於國家主要糧食的失言被迫辭職後，石破茂首相面臨更大壓力。該前農林水產大臣江藤拓稱自己「從未買過米，因為支持者捐贈了太多，多到他可以賣掉」。在江藤辭職後，首相石破茂對日本人民道歉。石破茂認為，稻米價格維持在高位不是一次性現象，而是結構性的。政府上個月開始拍賣其國家庫存，這是自 1995 年設立庫存以來首次。
通膨數據公布後，日元兌美元小幅上漲，日經 225 指數也小幅上漲。
Sompo Institute Plus 經濟學家 Masato Koike 表示，消費者感受到的物價水準對日本央行非常重要，因此稻米價格絕對不能被忽視。
持續走強的通膨數據使得日本央行在 10 月份再次升息的可能性更大，凱投宏觀（Capital Economics）亞太區主管 Marcel Thieliant 預計，日本央行更有可能在 10 月再次升息。然而，目前擋在日本央行升息道路前方的最大阻礙是美日貿易談判所帶來的不確定性。日本央行行長植田和男最近表示，考慮到日本物價的增長趨勢，他已經打算升息，但同時也表示有必要密切關注美國關稅的影響。
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