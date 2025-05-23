別只盯著美債！最該擔心的是日本債市爆雷
鉅亨網編譯羅昀玫
近來美國 30 年期公債殖利率突破 5%，引發市場對美國財政狀況的關注，然而，專家指出，真正可能引爆全球資金流動危機導火線，是日本。
美國 30 年期公債殖利率週四 (22 日) 盤中衝上 5.15%，為 2007 年以來最高，最終回落至 5.063%。儘管表面原因是反映川普稅改法案，引發財政赤字擴大的憂慮，但有專家認為，日本債市動盪才是背後更深層的全球資金重配風險。
近期日本 20 年期公債標售出現罕見疲軟，導致 30 年期公債殖利率週四攀升至約 3.17%，創下近 25 年來新高，40 年期殖利率更躍升至 3.67%，為該債券自 2007 年發行以來的最高水準。
此一殖利率飆升的態勢，震撼長期以穩定著稱的日本債市，也讓全球投資人感到不安，這顯示市場對日本財政與債務可持續性的疑慮升溫，對全球金融資產產生潛在殺傷力。
真正可能撼動全球市場的黑天鵝，可能來自日本。
日本長期實施低利政策，吸引大量資金借日元、投資報酬更高的美元資產，形成規模龐大的「日元套利交易」，但隨著日本公債殖利率上升，資金開始回流，這類套利交易可能加速解除。
法國興業銀行策略師 Albert Edwards 警告：「當日本資金回流本土時，套利交易解除將對美國金融資產造成一聲『吸金巨響』。」
他指出，美股與美債的高估值，部分來自日本資金的長期流入，一旦這股力量消退，勢將衝擊資產價格。
德銀行策略師 George Saravelos 分析指出，衡量美國財政風險惡化的「最重要指標」，是美債殖利率與日元之間的利差，即便美債殖利率持續上升，日元卻逆勢走強，顯示外資對美債的興趣正在下降。
他強調：「日本資產變得更具吸引力，資金自然開始撤出美國。」
德銀強調，美國 10 年期公債殖利率與日元升值之間的擴大落差，是財政風險上升的重要訊號。
套利交易解除不僅牽動美債與美元資產，新興市場也面臨潛在衝擊。
過去吸引大量日本資金的亞洲與拉美市場，可能因資金撤出而出現流動性壓力與資產重估。此外，日元若快速升值，恐重創日本出口產業與全球外匯穩定，並迫使日本財務省出手干預。
最新數據顯示，iShares 安碩 MSCI 新興市場 (除中國外)ETF (EMXC) 週三 (21) 日單日遭遇高達 5 億美元的資金撤出，寫下該基金自 2017 年成立以來的最大單日贖回紀錄。作為市值最大的非中國新興市場 ETF，該基金在 5 月份的資金外流也有望創下歷史單月新高
專家提醒，市場目前正進入一個政策與資金錯位的高風險階段。日本央行是否出手穩定殖利率、是否恢復殖利率曲線控制 (YCC) 或甚至重返超寬鬆政策，將決定這波市場動盪的深度與廣度。
全球資金重新洗牌已現端倪，投資人宜密切觀察日本債市後續動向，其外溢影響，恐遠超預期。
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