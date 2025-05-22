薪資漲幅還是追不上物價 日本實質工資連3年下滑

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-22 19:40

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根據日本厚生勞動省周四 (22 日) 公布數據顯示，日本的實質工資在 2024 財政年度 (截至今年 3 月) 較前一年下滑了 0.5%，這意味著實質工資連續第 3 年呈現負成長。

這項數據反映出，儘管日本在今年的「春鬥」薪資談判中，達成了歷史性的加薪幅度，但薪資成長的速度，仍未能趕上物價上漲的步伐。

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2024 財年，日本的人均名義月薪 (包含基本薪資和加班費的現金工資總額) 平均成長了 3.0%，達到 349,388 日元。這是連續第 4 年成長，並且是 33 年來的最大增幅，這得益於春鬥的成果以及最低工資的上調。

然而，用於計算實質工資的消費者物價指數 (不含設算租金) 上升了 3.5%，高於名義工資的成長率，導致實質購買力下降。

雖然實質工資的跌幅相比 2023 財年的 2.2% 有所收窄，但稻米等食品和日用品的價格上漲，持續對日本家庭的生計造成壓力。

本月早些時候，日本政府設定了一個目標，希望在截至 2029 財年的 5 年內，實現實質工資年均成長約 1%。不過，受到美國高關稅政策影響，導致全球經濟前景持續存在不確定性的影響，政府能否實現這一目標仍是未知數。