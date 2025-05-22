薪資漲幅還是追不上物價 日本實質工資連3年下滑
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據日本厚生勞動省周四 (22 日) 公布數據顯示，日本的實質工資在 2024 財政年度 (截至今年 3 月) 較前一年下滑了 0.5%，這意味著實質工資連續第 3 年呈現負成長。
這項數據反映出，儘管日本在今年的「春鬥」薪資談判中，達成了歷史性的加薪幅度，但薪資成長的速度，仍未能趕上物價上漲的步伐。
2024 財年，日本的人均名義月薪 (包含基本薪資和加班費的現金工資總額) 平均成長了 3.0%，達到 349,388 日元。這是連續第 4 年成長，並且是 33 年來的最大增幅，這得益於春鬥的成果以及最低工資的上調。
然而，用於計算實質工資的消費者物價指數 (不含設算租金) 上升了 3.5%，高於名義工資的成長率，導致實質購買力下降。
雖然實質工資的跌幅相比 2023 財年的 2.2% 有所收窄，但稻米等食品和日用品的價格上漲，持續對日本家庭的生計造成壓力。
本月早些時候，日本政府設定了一個目標，希望在截至 2029 財年的 5 年內，實現實質工資年均成長約 1%。不過，受到美國高關稅政策影響，導致全球經濟前景持續存在不確定性的影響，政府能否實現這一目標仍是未知數。
不過，根據包含設算租金的整體消費者物價指數計算的國際比較用實質工資指數，2024 財年與前一年持平，這是 3 年來首次脫離負成長區域。
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