沒有台灣？OpenAI資料中心拓疆亞太 策略長下周走訪這些國家

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-23 09:56

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OpenAI 將在亞太地區尋找未來設立資料中心的地點，策略長權傑森 (Jason Kwon) 據傳下周將開始造訪往日本、韓國、澳洲、印度和新加坡等國家。

亞太地區是全球擁有資料中心最多的地區，Alphabet、微軟都有擴張計劃，OpenAI 將加入該地區已經十分激烈的人工智慧基礎設施建設競賽。

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彭博引述消息人士報導，權傑森將走訪亞太並與政府官員和民間部門潛在合作夥伴會面，討論 AI 基礎設施和 OpenAI 軟體應用事宜，預計下周開始造訪日本、韓國、澳洲、印度和新加坡等國家。

OpenAI 本月稍早宣布一項全面性計畫，旨在與各國政府合作，發展以民主價值與開放市場為基礎的人工智慧能力。OpenAI 也將協助各國根據當地語言與需求客製化 OpenAI 的產品，並計畫首先聚焦於 10 個區域性合作夥伴關係。

OpenAI 的計畫引起了華府的反對，擔憂將最先進的硬體與技術輸出到海外，特別是像阿聯酋這類與中國關係密切的國家。美國與阿聯酋政府正就一項涉及中國相關措施的人工智慧協議進行具體細節談判。