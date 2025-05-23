衝突再升級！川普政府禁哈佛大學招收留學生 國土安全部長稱其他大學或也會實施

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-23 08:20

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繼日前大砍學校預算、凍結約 30 億美元聯邦撥款後，美國政府周四 (22 日) 再取消哈佛大學招收國際學生的資格，並強迫現有外籍學生需轉學，否則將失去合法身份，同時也威脅將打擊範圍擴大到其他學校。此舉意味著川普政府針對哈佛大學的行動顯著升級，這所常春藤名校已成為川普最大的眼中釘之一。

美國國土安全部部長諾姆 (Kristi Noem) 在一份聲明中表示，國土安全部下令終止哈佛大學的學生和交流訪問者計劃 (SEVP) 認證，並指責哈佛大學「助長暴力、反猶太主義。」此前，哈佛大學拒絕提供諾姆要求的一些外國學生簽證持有者的資訊。

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自美國總統川普年初上任後，便採取大規模的移民打擊措施，並試圖吊銷參加親巴勒斯坦抗議活動的外國學生簽證。

哈佛大學表示，川普政府此舉影響數千名學生，是非法的，等同於報復。

根據哈佛大學統計，在 2024-2025 學年，該校招收近 6800 名國際學生，佔其總招生人數的 27%。

不只哈佛，諾姆在接受《福斯新聞》採訪時被問到是否考慮對其他大學如哥倫比亞採取類似舉措時說：「當然，我們會的。這應該對其他大學起到警示作用，讓它們提高警惕。」

哈佛大學則駁斥上訴指控，並誓言力挺外國學生。該校發出聲明說：「政府的行為是非法的。這項報復性行動可能會對哈佛人和我們的國家造成嚴重傷害，並破壞哈佛的學術和研究使命。」

哈佛大學還說，該校全面致力於教育外國學生，並正在為受影響的學生提供指導。

此外，在另一起與川普試圖終止全美數百名外國學生合法身分有關的訴訟中，一名聯邦法官周四裁定，政府不能在未遵循適當監管程序的情況下終止他們的身份。目前尚不清楚這項裁決將如何影響針對哈佛大學的行動。