美元美債罕見雙殺！PIMCO改抱歐日債：川普正撕裂美元霸權 亞洲投資人迎三重風暴

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-18 10:40

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美國債券巨頭品浩 (PIMCO) 最新警告，隨著川普政府保護主義政策持續升級，美元和美債的避險地位正遭遇前所未有的挑戰。由於 PIMCO 為全球最大債券管理機構之一，因此這種警示性表態具有重大市場影響力。

根據 PIMCO 非傳統策略投資長 Marc Seidner 和新興市場主管 Pramol Dhawan 發布的最新研究報告，川普關稅政策引發的金融市場動蕩，已經導致美債和美元出現罕見同步拋售。

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報告中寫道：「美國的保護主義政策轉向，讓全球投資者有機會重新思考長期以來對美國投資格局的假設。美國長期享有的特權地位正面臨考驗，美元作為全球儲備貨幣、美債作為首選儲備資產的地位並非理所當然。我們可能正邁向一個更加多極化的世界，對單一儲備貨幣的依賴將逐步減弱。」

PIMCO 也明確表示正減持美元與長期美債部位，改為增持歐洲、日本及新興市場債券。這一調整反映出對「美國資產核心地位」的傳統投資邏輯的根本性質疑。

Seidner 與 Dhawan 表示：「美國政策的快速變化對習慣於以美國市場和資產為基礎的全球金融體系的投資者構成挑戰。長期存在的全球關聯性的崩潰可能會給全球投資者帶來痛苦，他們可能會想知道自己應該擁有多少美國資產。」

報告中還特別強調，美國政策的不確「定性正加速全球金融體系重構，並示警稱這種轉變過程將充滿陣痛，尤其對那些過度依賴美國資產的投資者而言。隨著資本流入美國的速度放緩，美元和美債價格可能面臨長期壓力。

PIMCO 的轉向釋放出強烈信號。在貿易保護主義抬頭的大背景下，全球投資者需要重新評估「美元霸權永續」的慣性思維。