摩根大通肯定Google I/O大會 重申增持評等

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 03:10

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Google(GOOGL-US) 於年度開發者大會 Google I/O 上展示最新的人工智慧 (AI) 創新成果後，摩根大通 (JPM-US) 分析師 Doug Anmuth 日前重申增持 (Overweight)，目標價每股 195 美元，看好 Google 在 AI 領域的全方位布局，有助於其保持領先地位。

Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 在 Google I/O 2025 主題演講開場就宣告：「在 Google，每一天都是 Gemini 的季節。」為 AI 模式 (AI Mode) 搜尋功能揭開序幕。這項創新功能將讓 Google 搜尋引擎的使用者，不再是看到熟悉的藍色連結清單，而是像 AI 聊天機器人一樣直接給出答案。

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Doug Anmuth 形容，這是對搜尋全面性的重新想像，AI Mode 將原本獨立運作的工具連結起來，並具備來自 Astra、Mariner 和 Deep Research 的代理功能。

值得注意的是，AI Mode 已開始向美國用戶推出，距離 AI Overviews 功能上線僅一年時間，顯示 Google 產品迭代速度之快。

Doug Anmuth 稱，Google 正以前所未有的速度推出具備 AI 功能的產品，展現了卓越的執行力。他認為，Google 採取全方位的 AI 策略，整合了包含世界級研究實力、客製化 AI 晶片、強大的全球基礎建設、領先的基礎模型，以及完整開發者生態系等，這種全面佈局將讓它在激烈的 AI 戰局中保持領先地位。

此外，Google 的基礎模型在效率與成本控制方面都領先業界，公司也已積極展現了將 AI 技術商業化的企圖。

除了摩根大通，花旗 (Citi) 分析師 Ronald Josey 同樣維持「買入」(Buy) 評等，目標價從 16 日的 180 美元上調至 200 美元。Josey 看好隨著 AI Mode 的推出，將有助於 Google 的核心搜尋引擎事業上，重新獲得更多的使用者。

此前，《華爾街日報》曾報導，蘋果 (AAPL-US) 服務高級副總裁埃 Eddie Cue 於本月 7 日出席 Google 反壟斷訴訟案作證時透露，過去 2 個月，旗下用戶透過 Safari 瀏覽器使用 Google 搜尋引擎的次數明顯減少，這是「二十多年來前所未見」的情況。他認為，這主要是因為用戶轉向使用 ChatGPT 和 Perplexity 等生成式 AI 工具。