美上周初領失業金人數寫4周新低 勞動市場韌性中藏隱憂

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-22 22:53

‌



根據美國勞工部 (DOL) 周四 (22 日) 公布數據，上周初領失業金人數降至 4 周以來的新低，但續領失業金人數卻高於市場預期。面對關稅政策不確定性與經濟放緩的壓力，美國勞動市場展現韌性的同時，部分求職者重返職場之路仍受阻。

美國上周初領失業金人數下降較上月略有下降。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 5 月 17 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 23 萬人，較前值 22.9 萬人減少 2 千人，4 周移動平均值報 23.15 萬人。

截至 5 月 10 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.3 萬人，高於市場預期的 189 萬人，較修正後前值 186.7 萬人增加 3.6 萬人，4 周移動平均值報 188.75 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

聖路易聯準銀行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 本周二曾示警，即使在 5 月 12 日中美局勢緩和之後，關稅議題似乎仍可能對近期經濟前景產生重大影響。總的來說，關稅可能會抑制經濟活動，並導致勞動力市場疲軟。