瑞銀：美超富家族押注美股 本土投資比重創新高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 01:20

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儘管市場充斥著「賣出美國」的雜音，《CNBC》周四 (22 日) 報導，美國家族辦公室卻凡其道而行。瑞銀 (UBS) 最新調查顯示，這些家族大幅加碼北美投資，占比從 2020 年的 74% 躍升至今年第一季的 86%，創下歷史新高。

該報告針對全球 317 個家族辦公室進行調查，參與調查的家族平均淨資產為 27 億美元，每個家族辦公室約管理著 11 億美元的資產。結果發現美國家族辦公室表現出前所未有的本土投資偏好。

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值得注意的是，瑞銀調查的執行時間為 1 月 22 日至 4 月 4 日，這意味著它在美國總統川普 (Donald Trump) 發起解放日對等關稅戰的後 2 天便結束。儘管股市後來反彈，但投資人對美國資產仍持謹慎態度，擔心貿易談判和美國債務膨脹問題。

但瑞銀美洲私人財富管理部門主管馬修斯 (John Mathews) 表示，美國家族辦公室並不買單「賣出美國」的說法。而美國市場過去屢創佳績的歷史表現僅是其中的原因之一。「對他們而言，在不確定時期，你會投資於你了解的事物、你熟悉的地區，以及你認識的公司和技術。我認為這就是目前的情況。」他說。

馬修斯說，家族辦公室會如何調整其長期資產配置，還有待時間證明。不過，除了歐洲的家族企業外，大多數國際受訪者都將其資產高比例配置於北美，其中拉丁美洲的家族辦公室在北美配置的比例最高達 64%。

這份報告也揭示了全球家族辦公室在資產組合上的共同趨勢。調查發現，全球富豪家族正在加倍投資股市，並同步減少對私募股權 (private equity) 的配置。

這種轉變反映了投資者對公開市場流動性、估值透明度以及潛在成長機會的重新評估。在當前充滿變數的宏觀經濟環境下，股市的靈活性或許更能吸引家族辦公室的資金流入。