擴大全球佈局！繼歐洲總部落戶匈牙利後 比亞迪攜手Sanlorenzo進軍電動遊艇產業
鉅亨網編譯陳韋廷
中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 本月迎來重大戰略突破，繼歐洲總部正式落腳匈牙利後，宣布正式進軍全球遊艇產業，以技術創新驅動全球化版圖擴張。這家從電池製造起家的深圳企業正以「工程師精神」改寫世界產業格局。
作為去年全球首家達成新能源汽車累計產量 1000 萬輛的車廠，比亞迪近期動作頻頻，其投資建造的全球最大汽車運輸船 (200 公尺級) 已投入運營，標誌著企業物流控制力躍升。此次選址匈牙利設立歐洲總部，將輻射歐洲七國市場，距離特斯拉柏林超級工廠僅 90 公里，被業界視為中歐新能源汽車產業的重要變數。
在海洋領域，比亞迪與義大利豪華遊艇製造商 Sanlorenzo 的策略合作更具突破性。雙方將在深圳總部共建研發中心，聚焦「遊艇專用電池」技術攻關，擬 2026 年前推出首款量產電動遊艇，涵蓋 30 至 100 英呎，目標三年內搶佔全球電動遊艇電池 20% 市佔率。
Sanlorenzo 創新長 Paolo Bertetti 特別強調，比亞迪刀片電池的安全性能與儲能技術，為高端遊艇電動化提供了「顛覆性解決方案」。
「敢想、敢幹、敢堅持」的工程師精神，是比亞迪創辦人王傳福總結的 30 年創業密碼。這家擁有 11 個研究院、超 11 萬研發人員的科技企業，2024 年研發投入突破千億，平均每個工作日誕生 32 項專利。
從 1995 年鎳鎘電池起家，到為摩托羅拉、諾基亞供貨登頂全球電池霸主，再到如今佈局儲能全產業鏈，比亞迪始終將科技自主權視為生命線。王傳福曾說：「即便失去所有有形資產，只要工程師團隊在，就能重建帝國。」
憑藉全球第四大電池產能，比亞迪儲能業務已形成「海陸空」佈局，陸上涵蓋 110 個國家電網級項目，海上為漁船、渡輪提供電動化方案，空中探索無人機動力電池技術。此次與 Sanlorenzo 的合作標誌著比亞迪儲能技術向高端消費市場延伸。
依照規劃，比亞迪跟 Sanlorenzo 將聚焦在超級遊艇成本控制難題，開發適配磷酸鐵鋰電池的船用系統，協助聖勞倫佐實現 2035 年全面零排放遊艇策略。