〈房產〉全台連續3個月預售屋單月揭露跌破5000件 爲4年來首見

房市買氣冷，根據最新實價資料顯示，預售市場 3 月持續表現低迷，全台預售揭露量 3 月仍跌破單月 5000 件，較去年同期減少約 69%，等於農曆年後預售市場也沒見到人氣回籠，出現近 4 年來首見連續 3 個月預售單月揭露不到 5000 件市況，今年 329 檔期預售房市表現平淡。

統計顯示，全國去年 3 月預售實價揭露 1.38 萬件，今年 3 月剩下約 4300 件，年減 69%，雙北市相對穩健，台北市去年 3 月 494 件，今年 3 月還有 362 件，年減 27%，新北市去年 3 月 1910 件，今年 3 月 899 件，年減 53%，不過其餘的房價飆漲區，年減幅度都超過 6 成，桃園市 3 月 707 件年減 74%，新竹剩下 198 件年減 8 成，台中市 667 件年減 75%，台南市 325 件年減 63%，高雄市 429 件年減 72%。

曾敬德表示，預售案買氣鈍化，代銷業者首當其衝，因應銷售期拉長，一方面廣告預算省著花，同時間接案也會精挑細選還賣得動的案子，消費者也會看看哪個案子有賣點或者有 CP 值，預售市場也進一步轉向成為自用型市場。