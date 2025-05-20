〈房產〉撕下「黑鄉」標籤 北市南港區平均房價10年飆漲逾4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-20 11:46

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南港近期話題不斷，區域房市熱度也隨之快速攀升。根據實價登錄資料顯示，目前南港區的平均房價約為每坪 79 萬元，對比 2014 年的每坪 55.1 萬元，近 10 年漲幅高達 43.4%、超過 4 成。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，南港受惠於政府資源和大型建設的挹注，逐步翻轉過去的舊工業區印象，預計未來隨著各項建設的落實，區域房市交易量能仍有穩健成長的空間，值得購屋民眾留意。

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莊思敏指出，隨著政府積極推動東區門戶計畫，加上重大建設利多接連釋出，南港早已擺脫昔日「黑鄉」的刻板印象，華麗轉身為北市最受矚目的房市熱區之一。

南港擁有台鐵、高鐵、客運轉運站、捷運板南線、文湖線，以及規劃中的基隆捷運，交通優勢不言而喻。再加上南港軟體工業園區、國家生技園區、台北生技園區、南港展覽館 1 館 2 館、中國信託金融園區、LaLaport 等大型建設的進駐，更是顯著提升區域房市能見度，吸引了眾多建商進場卡位，並帶動區域房價一路攀升。

目前南港新建案的成交單價站上百萬已成常態，部分預售案甚至可以達到每坪 150 萬以上。

中信房屋南港中研加盟店店長張清松表示，南港新建案房價屢創新高，在比價效應下，最近愈來愈多的購屋者轉而將目光投向 CP 值相對較高的中古屋市場。

中研院生活圈是南港房價較為親民的區塊之一，該區以中研院為中心，區內設有胡適國小、舊莊國小、誠正國中等多間學校，區內文教氣息濃厚、綠覆率高，目前區內中古公寓的房價仍普遍落在 4-5 字頭，中古大樓、華廈的房價則落在 6-7 字頭上下，由於兼具價格優勢與優質的居住環境，中研院生活圈也成為很多年輕父母和退休族群的選擇。