川普爆粗口嗆聲共和黨「別動醫療補助」 火力全開推減稅法案

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 23:51

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美國總統川普周二 (20 日) 在國會山莊與共和黨眾議員舉行閉門會議時，對部分黨內成員針對「醫療補助」(Medicaid)政策提出削減計畫表達強烈不滿，並直言：「別在醫療補助上亂搞。」(Don’t f--- around with Medicaid)

據《CNBC》報導，川普此行旨在催促共和黨支持通過一項主要減稅法案。該法案目前卡關，部分原因來自於共和黨內少數議員反對。他們主張應削減聯邦與州共同出資的醫療補助計畫，並要求對補助資格加上工作條件。

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這項提議引發反彈。批評者指出，若將工作要求納入，將造成龐大行政負擔，政府須追蹤數千萬人的就業狀態與求職行為，恐加劇系統壓力。

目前，醫療補助與兒童健康保險計畫 (Children’s Health Insurance Program, CHIP) 合計覆蓋近 8,000 萬美國人，主要為低收入族群。根據健康政策研究機構 KFF 4 月的追蹤民調，61% 美國民眾反對對聯邦衛生機構進行重大裁員或預算削減。

此外，來自紐約與加州的共和黨議員也成為法案的另一障礙，他們要求提高州稅與地方稅 (SALT) 扣除額的上限，另有部分議員則希望該法案能包含更多減赤內容。

根據《NBC 新聞》引述 3 名與會議員說法，川普對這群「SALT 黨團」的成員簡短表達立場：「Let it go。」(放下吧)