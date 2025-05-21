外電：川普未能說服藍州議員 稅改卡關SALT爭議
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》報導，美國總統川普周二 (20 日) 前往國會山莊，試圖說服來自藍州的共和黨眾議員支持一項新的稅改法案，然而據消息人士透露，川普未能成功化解這些議員對「州與地方稅額抵減」(SALT Deductions) 相關條款的不滿，該法案因此面臨通過難關。
這場黨內角力的核心在於對聯邦報稅中 SALT 扣抵上限的爭議。川普在 2017 年主導通過的稅改法案，將該扣抵上限設為 1 萬美元，對高稅負、傾向民主黨的加州與東北部州份構成重大衝擊，引發爭議。
目前新稅改方案中提出將 SALT 扣抵上限提高至 3 萬美元，然而來自紐約、新澤西等州的多位共和黨眾議員仍認為不夠，並以選民利益為由，堅決反對草案通過。這批議員也被外界稱為「SALT 核心小組」(SALT Caucus)。
另外《NBC》報導指出，川普對這些持反對立場的議員表示：「放下吧。」(Let it go) 他對紐約共和黨眾議員羅勒 (Mike Lawler) 更直言說：「我比你更了解你的選區。若你因 SALT 問題而落選，你本來就會輸。」
這番話由《Punchbowl News》共同創辦人謝爾曼 (Jake Sherman) 發推文披露，《CNBC》向消息人士求證後也確認其說法屬實。
法案推動者包括眾議院議長強生 (Mike Johnson) 和川普本人，皆希望能在美國陣亡將士紀念日 (5 月 27 日) 周末前完成立法。但除 SALT 問題外，來自共和黨保守派的財政鷹派也對法案內容表達不滿，主張進一步削減聯邦預算赤字與擴大對醫療補助 (Medicaid) 計畫的刪減力道。
根據多家媒體報導，川普在與議員會面時明確表達不滿，並警告說：「別在醫療補助上亂搞。」(Don’t f--- around with Medicaid)
這場黨內分歧突顯川普政府在推動重大稅改法案時所面臨的協調難題，也為共和黨在選前尋求團結一致增添變數。
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