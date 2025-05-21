外電：川普未能說服藍州議員 稅改卡關SALT爭議

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 02:10

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根據《CNBC》報導，美國總統川普周二 (20 日) 前往國會山莊，試圖說服來自藍州的共和黨眾議員支持一項新的稅改法案，然而據消息人士透露，川普未能成功化解這些議員對「州與地方稅額抵減」(SALT Deductions) 相關條款的不滿，該法案因此面臨通過難關。

這場黨內角力的核心在於對聯邦報稅中 SALT 扣抵上限的爭議。川普在 2017 年主導通過的稅改法案，將該扣抵上限設為 1 萬美元，對高稅負、傾向民主黨的加州與東北部州份構成重大衝擊，引發爭議。

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目前新稅改方案中提出將 SALT 扣抵上限提高至 3 萬美元，然而來自紐約、新澤西等州的多位共和黨眾議員仍認為不夠，並以選民利益為由，堅決反對草案通過。這批議員也被外界稱為「SALT 核心小組」(SALT Caucus)。

另外《NBC》報導指出，川普對這些持反對立場的議員表示：「放下吧。」(Let it go) 他對紐約共和黨眾議員羅勒 (Mike Lawler) 更直言說：「我比你更了解你的選區。若你因 SALT 問題而落選，你本來就會輸。」

這番話由《Punchbowl News》共同創辦人謝爾曼 (Jake Sherman) 發推文披露，《CNBC》向消息人士求證後也確認其說法屬實。

法案推動者包括眾議院議長強生 (Mike Johnson) 和川普本人，皆希望能在美國陣亡將士紀念日 (5 月 27 日) 周末前完成立法。但除 SALT 問題外，來自共和黨保守派的財政鷹派也對法案內容表達不滿，主張進一步削減聯邦預算赤字與擴大對醫療補助 (Medicaid) 計畫的刪減力道。

根據多家媒體報導，川普在與議員會面時明確表達不滿，並警告說：「別在醫療補助上亂搞。」(Don’t f--- around with Medicaid)