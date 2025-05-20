日本首席談判代表：仍將爭取零關稅 否則不急於達成協議

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-20 13:50

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日本首席貿易談判代表赤澤亮正周二 (20 日) 表示，東京要求美國取消雙邊貿易談判中關稅的立場沒有改變。他強調，如果達成協議會損害國家利益，日本不會急於達成貿易協議。

赤澤亮正指出，美國一系列關稅，包括對等關稅以及針對汽車、汽車零部件、鋼鐵和鋁等產品的關稅，「令人遺憾」。他重申，日本尋求審查並取消這些關稅的立場沒有改變，特別是，日本政策制定者和執政黨議員認為，鑑於汽車產業的重要性，除非取消 25% 的汽車進口關稅，否則與美國達成協議沒有任何好處。

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自 4 月 2 日起，美國總統川普對包括日本在內的許多主要貿易夥伴徵收了更高的關稅，日本面臨從 7 月開始的 24% 關稅，除非能與華盛頓達成協議。

赤澤亮正表示，兩國已於周一在華盛頓舉行了工作層面的貿易談判。他補充說，第三輪部長級談判的日程尚未確定。

不過，共同社報導稱，赤澤亮正預計將於本周前往華盛頓，參加可能於周五開始的第三輪談判，或最早於 23 日舉行。預計美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 將出席會談，而財政部長貝森特 (Scott Bessent) 將缺席關稅談判。

儘管日本是第一個與華盛頓啟動雙邊貿易談判的主要經濟體，但最初快速達成協議的希望已經破滅。《日本經濟新聞》曾報導，日本可能會放寬要求，改為要求美國削減而非取消關稅。一位知情談判人士透露，日本正在考慮一攬子提案以獲得美國讓步，可能包括增加美國玉米和黃豆進口、造船領域技術合作以及修訂進口汽車檢驗標準。

與此同時，棘手的匯率問題已留給兩國財長討論。日本財務大臣加藤勝信與美國財政部長貝森特計畫在本周加拿大舉行的 G7 財長會議期間，舉行雙邊會談。加藤勝信表示，他預計任何關於匯率的雙邊會談都將基於他們共同的觀點，即過度貨幣波動是不可取的。