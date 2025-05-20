戴爾攜手輝達推新AI伺服器 搶攻企業市場商機

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 01:40

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戴爾 (Dell Technologies) 周一 (19 日) 宣布推出全新人工智慧 (AI) 伺服器系列，搭載輝達 (NVDA-US) 最新 Blackwell Ultra 晶片，以搶攻企業市場對人工智慧運算需求日益強勁的商機。

這款新伺服器提供空冷與液冷兩種散熱版本，最多可配置 192 枚輝達 Blackwell Ultra 晶片，客製化版本更能擴充至 256 顆。戴爾表示，新伺服器的 AI 模型訓練速度可比前一代提升達四倍，旨在協助企業大幅加速 AI 應用開發與部署。

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戴爾基礎設施解決方案事業群總裁 Arthur Lewis 向《路透》表示，相關產品將採「具競爭力」的定價策略，市場對這一代 AI 伺服器的關注度極高，預期將帶動新一波需求成長。不過，他也坦言，高昂的生產成本與激烈的市場競爭，持續對戴爾及美超微 (SMCI-US) 等 AI 伺服器供應商的獲利能力帶來壓力。

在今年 2 月財報展望中，戴爾已預測 2026 財年調整後毛利率將面臨下滑，而超微則在本月稍早預估本季營收將低於市場預期，主因是關稅帶來的經濟不確定性影響表現。面對利潤壓力，戴爾計畫強化網路設備與儲存產品的銷售，以維持合理的獲利水準。

除了 Blackwell Ultra 晶片，戴爾新伺服器也將支援輝達即將推出的 Vera 中央處理器 (CPU)，該款產品被視為輝達 Grace 伺服器處理器的接班人。未來，戴爾也將提供支援輝達下一代 Vera Rubin 晶片的伺服器方案，以滿足 AI 產業對高效能運算的長期需求。

此外，戴爾當天同步推出一款名為「Pro Max Plus」的筆記型電腦，專為 AI 開發設計。這款裝置內建神經處理單元 (NPU)，可讓工程師直接在本地處理大型 AI 模型運算，無需依賴雲端服務，有助於提升開發效率並減少雲端使用成本。