23andMe破產出售DNA資料庫 Regeneron斥資2.56億美元買下

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-19 23:05

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綜合外媒周一 (19 日) 報導，美國基因檢測公司 23andMe 因財務困境於今年 3 月申請破產保護，並宣布將其最具價值的 DNA 資料庫以 2.56 億美元出售給生技製藥公司 Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US)。該資料庫包含約 1,500 萬名用戶的基因樣本，這筆交易也引發市場對於個資隱私的高度關注。

此次出售是透過破產拍賣進行，交易尚需破產法庭批准，預計在第三季完成交割。根據協議，Regeneron 將承接 23andMe 所有主要業務單位，但不包括其遠距醫療服務部門 Lemonaid Health，該部門將被關閉。交易完成後，23andMe 將成為 Regeneron 的全資子公司，繼續經營個人基因檢測服務。

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這起交易發生在 23andMe 面臨連年虧損、用戶需求下滑及資料外洩醜聞的背景下。該公司自創立以來，以提供家族血緣及健康風險分析聞名，但近年市場需求減弱，加上 2023 年發生大規模資料外洩事件，使駭客得以取得用戶個資，導致信譽重挫。根據公司資料，目前僅有約 55 萬名用戶訂閱其主要服務，無法支撐營運所需。

為回應社會大眾與政府官員對於用戶基因資料隱私的疑慮，破產法官已指派專門的隱私監督員，確保交易過程中遵守相關隱私政策及聯邦法規。23andMe 強調，買家必須承諾遵守現行隱私保護措施，包括用戶可要求刪除其個人資料的權利。Regeneron 也公開表示，將依據 23andMe 的隱私政策及適用法律使用客戶資料，並配合法院監督說明資料使用計畫。

Regeneron 共同創辦人 George D. Yancopoulos 表示，公司具備處理大規模資料的經驗，且在全球範圍內已建立良好的基因資料保護紀錄。未來 Regeneron 將在取得用戶同意的前提下，運用基因資料進行藥物研發，促進科學與社會福祉。