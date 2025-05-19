打擊Temu、Shein低價搶市！日本擬取消1萬日元小額進口商品免稅

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 10:20

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因應中國跨境電商 Temu、Shein 等向日本大量銷售低價商品，導致本地電商面臨不公平競爭壓力，日本財務省開始考慮調整進口小額商品的關稅豁免政策，並對這些商品徵收消費稅。

目前日本免稅政策是，對價值低於 1 萬日元的進口商品免關稅和消費稅。根據日本稅制改革計劃，預計 2026 年將制定詳細的稅收新政策，在此之前，進口免稅政策將繼續推行。

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據悉，日本財務省目前已將制度改革列為下年度稅制調整的優先事項，擬仿效歐盟與澳洲做法，對進口金額低於 1 萬日元的商品加徵消費稅，屆時或要求電商平臺登記繳稅。

不過，由於對小額進口商品加徵關稅會增加海關的負擔，預料政府將維持小額進口商品免關稅。

去年小額進口高達 1.7 億件 暴增五倍

根據日本財政部的統計數據，從 2018 年開始，日本進口小額商品數量開始出現明顯上升趨勢，尤其是從 2020 年起爆發式成長。到了 2024 年，日本進口小額免稅商品達到 1.6966 億件，總價值 4258 億日元，較 2023 年同期大漲 5 倍。

業內人士認為，大量的小額進口商品背後，中國跨境電商平台是重要的推動力量，特別是綜合類跨境電商平台 Temu 以及快時尚巨頭 Shein。

權威研究機構 Sensor Tower 的數據顯示，2024 年 Temu 全球化擴張快速進展，拿下全球電商應用下載榜及成長榜雙冠軍；Shein 位列全球電商應用程式下載榜第二。

此外，亞馬遜也是推動小額商品暴漲的重要跨境平台，由於亞馬遜進入時間更早，在日本電商市場，亞馬遜的影響力更加突出。市場研究公司 AnyMind 發布的《2025 亞洲電商報告》指出，目前亞馬遜是日本市場排名第一的電商平台，每月活躍用戶超 6700 萬。

對日本企業而言，跨境電商影響力日益增強，其負擔也越來越重。財政部的調查顯示，不少日本企業對進口免稅政策表示擔憂，因為這些跨境平台價格優勢很強，可能侵占國內零售企業的市場份額，讓市場競爭處於失衡狀態。

歐盟、英國等將跟進 小額進口成全球監管重點

不只日本，隨著跨境電商在全球蓬勃興起，各大重要市場都陸續出現小額包裹加稅的趨勢。

今年 2 月初，歐盟委員會提出，要對現有進口政策進行修改，對大量廉價電商包裹實施更嚴格的監管。而監管重點對象直指 Shein、Temu 以及亞馬遜。

根據歐盟委員會統計，2024 年歐盟總計進口約 46 億件價值低於 22 歐元的小額商品，比前一年增加一倍。如果換算到每天，相當於單日進口 1200 萬個 22 歐元以下的小額包裹。

目前，歐盟對小額包裹的免稅門檻定在 150 歐元，這意味著透過這項政策，大量的小額商品正在湧入歐盟。

對此，歐盟委員會正計劃從三大方面進行調整，一是提議對跨境電商包裹徵收手續費，以抵消海關的監管成本；二是提議歐盟各國取消價值在 150 歐元以下的進口包裹免稅政策。

第三是提議整合所有成員國的海關信息，建立一個新的歐盟中央海關機構（EUCA），推出新的監管措施「產品安全掃描」，以便海關通過電子監控工具，在貨物抵達前，提前預估產品的危險係數，減輕海關監管負擔。

此外，法國計劃最快在 2026 年，開始對進口小額包裹徵收固定手續費，相當於每個包裹收取幾歐元或幾歐分。當局強調，這個手續費應由進口商或平台支付，而非由消費者承擔。

英國也表達了類似的想法。英國財政大臣 Rachel Reeves 公開表示，由於跨境電商平台銷售了大量廉價商品，英國零售商競爭力被削弱，不少零售企業提出異議，現在相關部門正對小額商品的進口稅收制度展開審查。

目前，英國市場的小額包裹免稅門檻定在 135 英鎊。如果英國決定取消小額包裹免稅政策，那麼進口英國的小額商品很可能要多繳 20% 增值稅以及最高 25% 關稅，綜合進口成本預計將上升 20%-30%。