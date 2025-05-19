避險情緒高漲！海外資金瘋搶日本股債 4月湧入8.21兆日元

鉅亨網新聞中心 2025-05-19 12:17

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受美國關稅政策影響，全球金融市場出現顯著波動。大量資金撤離美國，轉向被視為「避風港」的日本市場。最新數據顯示，4 月份海外資金對日本股票和長期債券的投資額創下歷史新高。

日本官方數據顯示，4 月份海外投資者共買入價值 8.21 兆日元的日本股票和長期債券。美國晨星公司提供的數據進一步證實了這一點，指出這是日本財務省自 1996 年開始收集相關數據以來，海外資金對日本金融市場的最大單月淨流入。

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日本財務省的數據還顯示，這 8.21 兆日元的外資淨流入主要集中在 4 月 2 日之後的一週內。美國總統川普於 4 月 2 日簽署了所謂的「對等關稅」行政命令，這項政策導致全球市場大幅震盪，並在一定程度上削弱了投資者對美元資產的信心。在此背景下，日本因其穩定的經濟環境和低風險的金融資產，成為投資者眼中的安全避風港。

CNBC 在 4 月 16 日援引日本經濟界人士的話報導稱，此次流入日本市場的資金主要是機構資金，而非散戶資金。這表明，大型投資機構在全球經濟不確定性的背景下，正在調整其資產配置，將日本作為重要的避險目的地。

巴菲特持續加碼，提振市場信心

除了避險需求外，股神巴菲特對日本股市的持續加碼，也極大地提振了投資者的信心。2020 年 8 月，波克夏公司正式進軍日本市場，宣布持有伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井商事及住友商事這五大商社各 5% 的股份。此後，巴菲特不斷增持這些股票。截至 2024 年底，巴菲特對日本五大商社的總投資成本為 138 億美元，而市值已飆升至 235 億美元，帳面獲利接近七成。

今年 3 月 17 日，道瓊斯通訊社報導稱，波克夏公司再次增持了日本五大貿易公司的股份，將持股比例提高到 8.53% 至 9.82%。

4 月 11 日，波克夏公司發行了一筆總額 900 億日元的債券。有分析認為，隨著近期日本股市的下跌，五大商社的估值有所回落。根據巴菲特「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼」的投資風格，此次發行日元債券可能暗示著他將逆勢抄底，未來大概率會繼續增持五大商社的股份。

在波克夏公司的年度股東大會上，巴菲特明確表示，在未來的 50 年內不會考慮出售所持有的日本五大商社的股票。他強調，這項投資是「超長期的」，並充分認可這些日本公司成功的經營模式和企業文化。巴菲特表示：「我們不會出售任何股票，幾十年後也不會發生。日本的投資正好符合我們的胃口。」

巴菲特投資策略：日元套利

波克夏公司的財報顯示，公司目前存續的日元債券總價值為 132.21 億美元，加權實質利率僅為 1%。相比之下，海外零售投資者借入日元的成本大致在年利率 1.8% 至 2.8% 之間。這意味著，巴菲特能夠以更低的成本借入日元，從而獲得更高的投資收益。