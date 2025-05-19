〈台幣〉買、賣匯拉鋸 央行盯場中止連3升 收30.205元
鉅亨網記者陳于晴 台北
美元近日轉弱，主要亞幣走強，不過，新台幣兌美元今 (19) 日買、賣匯雙方呈現拉鋸戰，隨著美元買盤出籠，加上央行緊盯、適時介入調節，使得匯價由升轉貶，終場收在 30.205 元，貶值 3.3 分，終止連 3 升，台北外匯市場成交值 9.26 億美元。
新台幣兌美元月初歷經暴力升值風波，匯價平緩數日後，上周五 (16 日) 再度出現 30 元字頭，迫使央行加重阻升力道。
新台幣兌美元今天以 30.16 元開盤，最高升抵 30.125 元、升值 4.7 分，最低 30.225 元、貶值 5.3 分，終場則以 30.205 元作收，貶值 3.3 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.26%，亞幣則呈升貶互見，韓元、日元分別升值 0.29%、0.27%，新加坡幣升值 0.08%，人民幣則貶值 0.13%，新台幣亦貶 0.11%。
匯銀人士指出，美中上周共同宣布大幅調降 4 月初起對彼此加徵的巨額關稅，為期 90 天，全球經濟衰退擔憂減緩，激勵美元走強，但之後多項經濟數據表現不振，因而抵銷美元這波漲勢。
目前台灣等多國正與美方進行關稅貿易談判，在預期心理影響下，加上亞幣偏強、出口商月底拋匯等因素，匯銀人士預期新台幣兌美元未來仍有走升空間，持續測試 30 元整數大關，不過，央行為避免重演新台幣強升風暴，仍會嚴格把關，避免升速過猛，傷及台商競爭力。
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