〈台幣〉買、賣匯拉鋸 央行盯場中止連3升 收30.205元

美元近日轉弱，主要亞幣走強，不過， 新台幣 兌美元今 (19) 日買、賣匯雙方呈現拉鋸戰，隨著美元買盤出籠，加上央行緊盯、適時介入調節，使得匯價由升轉貶，終場收在 30.205 元，貶值 3.3 分，終止連 3 升，台北外匯市場成交值 9.26 億美元。

匯銀人士指出，美中上周共同宣布大幅調降 4 月初起對彼此加徵的巨額關稅，為期 90 天，全球經濟衰退擔憂減緩，激勵美元走強，但之後多項經濟數據表現不振，因而抵銷美元這波漲勢。

目前台灣等多國正與美方進行關稅貿易談判，在預期心理影響下，加上亞幣偏強、出口商月底拋匯等因素，匯銀人士預期新台幣兌美元未來仍有走升空間，持續測試 30 元整數大關，不過，央行為避免重演新台幣強升風暴，仍會嚴格把關，避免升速過猛，傷及台商競爭力。