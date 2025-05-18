日本考慮補貼特斯拉充電站！美日關稅談判添新變數
鉅亨網編譯莊閔棻
據《路透》報導，日本政府正研擬為特斯拉 (TSLA-US) 在當地設置超級充電站提供補貼，此政策可能成為下週美日第三輪關稅談判的重要討論項目。
目前，日本僅對自家充電規格「CHAdeMO」提供建設補助，對特斯拉的超級充電站尚未涵蓋在內。
美國貿易代表署（USTR）已對此表達關切，認為現行補貼政策對外資電動車品牌不夠公平，並敦促日本改善市場競爭環境。
《TBS 電視台》指出，為了推動貿易磋商，日本正考慮調整補貼範圍。若最終成案，將有助特斯拉加速在日本市場的充電網絡布局，並為執行長馬斯克帶來重大利多。
日方首席談判代表赤澤亮正預計於下週親赴華盛頓，展開新一輪談判。
《日經商業》報導，日方雖願意討論降低美方對日本汽車及零組件的高額關稅，但全面取消仍具挑戰。赤澤強調，日本的終極目標是全面免除汽車關稅，並不接受片面讓步。
日本首相石破茂也重申，政府將採取一切必要措施，應對美方施壓，必要時將考慮強化對應策略。
同時，特斯拉近期利多消息頻傳。自 4 月下旬以來，特斯拉股價連續走高，累積漲幅超過 45%，市值於 5 月中突破 1.13 兆美元。
公司也於近期宣布，計畫 6 月 1 日在美國德州奧斯汀啟動 Robotaxi 無人計程車服務，預計將進一步提升市場信心。
此外，執行長馬斯克近期隨美國總統川普訪問沙烏地阿拉伯，透露 Robotaxi 服務未來可能在當地上線，並推動旗下星鏈（Starlink）與 The Boring Company 等業務，展現積極拓展國際市場的企圖。
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