〈房產〉沿著捷運站找房 雙北千萬元以內捷運宅 淡水站、三重國小站機會多

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-16 11:08

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沿著捷運站點來找房也成為民眾購屋的決策方式之一。雖然捷運優勢往往帶動周遭房價居高不下，房仲業者統計，消費者仍然有機會找到交通便利、機能完善的千萬捷運宅。依實價登錄資料，盤點近一年雙北市總價千萬內中古屋熱門交易捷運站，以淡水站 1000 萬內住宅交易量最多。

而以在住宅空間部分，統計也顯示在淡水站、丹鳳站和紅樹林站周邊在 1000 萬元預算內能買到 20 坪以上，坪數最高。

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統計數據顯示，淡水站近一年 1000 萬元內的住宅交易量 212 件，為雙北之冠，是最有機會在捷運周遭找到價格實惠住宅的站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水站位處紅線末端站，地理位置相對偏遠，加上捷運站鄰近淡水舊市區生活圈，該生活圈開發較早，有不少屋齡偏大的住宅產品，因此房價相對親民，要在該站周邊找到 1000 萬元內住宅的機會也相對容易。不過未來淡水交通便利性有望獲得改善，或將成為區域利多。

觀察上榜的站點，中和新蘆線共包辦 7 個席次，為上榜數量最多的捷運線，包括三重國小站、中山國小站、台北橋站、丹鳳站、南勢角站、菜寮站與景安站。顯示在該線能買到千萬元以內住宅機會較多，對首購族與小資族而言具高度吸引力。陳金萍分析，該捷運線橫跨三重、新莊、中和、永和、蘆洲等地，涵蓋新北市多個早期開發區，區域房價基期較低，且多為屋齡較高的中古屋產品，因此較容易出現 1000 萬元以下的住宅產品。

其中，中山國小站是北市中唯一進榜的站點。陳金萍指出，中山國小站交通網絡發達，商業與生活機能優異且多元，吸引大量年輕族群與首購族進場，帶動小宅交易。雖然該站單價高達 7 字頭，但由於坪數普遍較小，因此仍有不少總價 1000 萬元以內的交易出現，成為台北市少數兼具機能與價格優勢的熱區之一。

若重視住宅的空間，淡水站、丹鳳站和紅樹林站則是不容錯過的購屋熱區。陳金萍表示，淡水站房價便宜，加上多為早期開發的公寓、大樓交易，屋齡偏大，也使千萬元內平均仍可購得逾 24 坪的住宅產品，對預算有限但重視空間的購屋族具高度吸引力。

丹鳳站則位於新莊與泰山交界，生活機能完整且交通便利。由於有不少屋齡略高但坪數實在的公寓產品，加上位於捷運末段站，房價相對親民，因此有不少總價 1000 萬元有找的 20 坪以上住宅產品。