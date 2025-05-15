〈房產〉汐止房價年漲10.8%領跑新北第一環 三重漲幅居次

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-15 11:29

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台北市居高不下的房價持續推動購屋需求外溢，一橋之隔的新北市第一環憑藉卓越的區位條件順勢成為許多大台北輕移民的熱門選擇。房仲業者彙整實價登錄，對比去年與今年第一季新北市外圍第一環行政區的平均房價，其中以汐止的表現最為亮眼、房價年漲幅高達 10.8%，其後分別是三重 9.8%、中和 7.4%、新店 5%、永和 3.7%、板橋 1.7%。

對此，中信房屋汐止中興加盟店經理張輝昌指出，新北汐止房價基期低，又享有交通紅利與產業紅利，其發展潛力不可小覷。

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張輝昌指出，汐止的房價表現能在新北第一環行政區中脫穎而出，主要得益於三大關鍵優勢。首先，汐止的房價基期相對較低，目前汐止的房價仍普遍落在 4 字頭上下，不僅是新北第一環中房價最親民的區域，而且與附近的港湖地區動輒 9 字頭以上的房價相比，更顯現出強勁的價格優勢與補漲潛力。

同時，近年新北市政府積極推動「大汐止經貿園區」計畫，吸引了眾多國際大廠與企業的進駐，為區域注入穩定的就業人口與居住需求；再者，歷經多年等待的捷運汐東線已於今年 3 月正式開工動土，預計 2032 年完工通車，此項建設將大幅提升汐止的交通便利性，對區域房市而言無疑是一大重要利多。

對於汐止的購屋建議，張輝昌表示，「福德生活圈」是相當受到北市輕移民青睞的區域之一，該區塊生活機能成熟，擁有中興市場、全聯超市、連鎖餐飲與豐富的在地攤商，日常採買相當方便，且未來捷運汐東線也計劃將於此設站，更增添交通利多。此外，福德生活圈緊鄰內湖，車程約 10 分鐘即可抵達東湖地區，地理位置優越，通勤便利性高，因此也成為不少南港、內湖及汐止科學園區上班族的購屋首選。

目前福德生活圈內以總價 1000-1500 萬元左右的一~ 兩房中古華廈詢問度最高，買方族群以首購族與小家庭為主，購屋需求穩定。