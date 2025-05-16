〈房產〉輝達在台設海外企業總部看上北士科T17、T18? 房仲：還有問題待協調

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-16 17:50

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將到來的台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳有望宣布輝達海外企業總部的選址，市場傳出輝達總部有望落腳北士科 T17、T18，等於直接與區域內 T12 的仁寶 (2324-TW) 總部成為好鄰居，不過，因 T17 及 T18 已由新光金 (2888-TW) 旗下新壽和台北市政府簽訂地上權合約，房仲業者指出，輝達欲使用此一地產仍有多項問題待解決。

台北市除內湖及南港兩處科技園區之外，以台北北士科園區數吸引企業目光，北士科全區約 94.38 公頃，規劃約 25 公頃的科技產業專用區，目前科專區土地除了金仁寶、中鼎集團 (9933-TW) 等企業總部確定落腳園區，在北士科以包括高科技、智慧健康、數位服務與 AI 的產業聚落優勢。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，北士科若能吸引輝達進駐，對於台北市政府、新壽和輝達三方都是一樁美事，只是由於 T17、T18 是由新壽和台北市政府簽訂地上權合約，存續期間為 50 年，2027 年 2 月前要取得建物使用執照，才能轉移， 地上權合計投資額逾 140 億元的費用和提早移轉的問題該如何解決，仍需要台北市政府來促成協調。

輝達原在台辦公室租在內湖科技園區，目前剛租的新辦公室在南港玉成段，這兩個區域應該是輝達最屬意的區域，不過內科和南港軟體工業園區都已經飽和，先前點名的南港台電 CR1 修護處、以及台鐵調車場也早有使用規劃。

張旭嵐指出，北士科是台北市繼內科、南港之後的台北市第三科技園區，定位為「智慧健康」與「數位技術服務」為主軸，北士科附近還有華碩 (2357-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 等大型企業，以產業鏈性質來說很輝達設置總部，目前 T17 以及 T18 加起來有 3.89 公頃，為智慧綠建築、高樓層、高坪效設計，很適合設置國際企業總部型辦公室，交通位置、商圈以及園區規劃來說，各項客觀條件確實頗都符合輝達的條件。