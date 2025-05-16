〈房產〉房市成交淡 南二都購屋主力總價位帶下修至500萬元以下
鉅亨網記者張欽發 台北
根據內政部實價資料統計，2025 年第一季高雄市與台南市中古屋熱門成交總價帶，已從 500-1000 萬元區間，雙雙下修至 500 萬元以下為交易主力總價帶；其中，高雄總價 500 萬元以下成交比例，比去年同季增幅逾 1 成，增幅比台南還明顯，但相對台南高價宅的成交占比略增。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都受惠南科、台積電 (2330-TW) 等產業建設效應，帶動近年房價飛高，如高雄楠梓等熱區，房價更是翻倍，然而民眾薪資漲幅未能跟得上房價，首購族、年輕家庭想買房只能迫使「往低總價移動」。且近期受限貸令卡關，核貸成數保守，購屋族不得不下修總價預算，以利降低自備款負擔。而總價 500 萬以下在高雄仍以老公寓華廈居多，公設比低 CP 值高，長遠來看，又有危老都更潛力，吸引小資族或置產族入手。
李家妮指出，中高總價物件多為置產型買方與換屋族的主力區間，今年首季投資市場轉冷，尤其高雄受台積電設廠效應，熱得快也冷得快，高端置產族也轉趨保守觀望，連帶影響中高總價產品交易縮減。
反觀台南市，2000 萬元以上中高總價物件成交比例，相比去年第一季微增了 0.8 個百分點，也為南二都中高總價市場增添亮點。
台灣房屋成大東豐加盟店店長曾嘉晟表示，台南近年購屋偏好轉向大樓產品為主力，同時台南豪宅門檻可謂六都最親民，總價 3、4000 萬元就可入主市區地段佳、機能優、屋齡新穎、具高規管理的豪宅大樓，因而頗受中高端客群青睞，進而推升中高總價交易比例。
曾嘉晟指出，目前南二都預售或新屋兩房小宅，總價已來到 1000 萬元上下，對資金有限的購屋族來說，低總價物件相對更受青睞，然而，以台南目前市場行情，500 萬元以內想入主市區地段，可能多為 30-40 年兩房大樓華廈或 4、5 樓健身公寓產品為主，像是永康區復華商圈、中西區武聖夜市等商圈，還有機會以總價 500 萬元左右卡位。
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