日美第三輪貿易談判最快下周展開 雙方分歧仍大

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-15 15:30

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據日媒報導，日本經濟再生大臣赤澤亮正預計下周將訪問美國，進行第三輪關稅談判。此次會談可能於下周後半舉行，具體時程取決於幕僚層級的進展。

消息人士指出，日美雙方目前仍存在顯著分歧。日本方面尋求檢視美國總統川普政府實施的所有關稅，涵蓋汽車、汽車零件、鋼鐵及鋁材。其中，對汽車及汽車零件關稅的豁免被認為對日本經濟至關重要。而美國方面則視對等關稅為本次談判的主要議題。

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為了準備此次談判，日本政府正分析最新的美中貿易協議，以及先前美國與英國達成的協議，以期了解並制定其談判策略。

美中協議的內容包括雙方將附加關稅互砍 115 個百分點。日本也正準備具體的提案，包括增加進口美國玉米及黃豆、在造船領域進行技術合作，以及修改進口汽車的檢驗標準。

日本首相石破茂表示，日本將尋求達成符合兩國國家利益的協議，並強調透過合作達成更好的結果的重要性。赤澤則表示，日本將保護自己需要保護的領域，政府將團結一致、全力以赴，繼續將談判視為首要任務，以爭取對日本而言最大程度的利益。