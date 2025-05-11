日本首相石破茂拒絕美國汽車關稅：沒必要急於與美方達成協議

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-11 16:54

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在美英達成汽車出口低關稅配額協議後，日本首相石破茂於週日（11 日）公開表示，日本將持續要求美國「全面撤除」對日本汽車的關稅。他指出，儘管美英協議可視為「一種模式」，但日本與英國的貿易與投資情況並不相同。

根據《路透社》報導，石破強調，日本不會滿足於像英國一樣的配額制度。他指出，英國每年對美汽車出口僅約 10 萬輛，與日本規模相差甚遠，因此日本將持續爭取完全免除美方汽車關稅。

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石破表示，日本汽車產業在美國積極投資並創造大量就業機會，並警告說，如果美國持續施加關稅壓力，恐導致日企無法再擴大投資。

此外，根據日本《朝日新聞》，石破目前已將原訂於 6 月與美國就關稅議題達成協議的目標，延後至 7 月。

多位日本政府消息人士透露，第二輪日美關稅談判結束後，石破茂就向親信表示「無需急於與美方達成協議」。

針對川普總統設定的 7 月 9 日貿易談判期限，石破則說，日本不必為了趕在期限前達成協議而做出不合理的讓步，「這不代表我們要因為時限將至就妥協。」

消息人士指出，石破茂正籌備於 7 月 8 日前後訪問美國，希望與川普總統面對面協商，以期在最後期限前尋求談判突破，避免雙邊關係惡化。

此前，日本經濟再生大臣赤澤亮於 5 月 2 日與美國財政部長貝森特等人，在華府進行約兩小時談判。

會中，赤澤向美方明確表達對關稅政策的「強烈遺憾」，並呼籲重新考慮。隔日石破茂也坦言，雙方仍存在明顯分歧，尚未達成共識。