日本三菱、鴻華合作電動車 裕隆：明年下半年紐澳海外上市
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 17:16
日本三菱汽車今 (7) 日宣布與鴻華先進簽署合作備忘錄，將藉此發展電動車，並由裕隆 (2201-TW) 負責生產，裕隆對此回應，此為台灣汽車打開國際市場機會，具指標意義，預計明年下半年在大洋洲地區 (澳洲與紐西蘭) 上市。
日本三菱汽車與鴻華先進開發的電動車 (EV) 將進行供應和開展的進一步討論，此款供應給日本三菱汽車的 OEM 電動車型，由裕隆與鴻海合資的鴻華先進負責開發，並由裕隆負責生產，規劃於明年下半年在紐澳地區上市。
裕隆表示，作為台灣唯一有自主研發能力的國產汽車集團，打造開放的多元化價值鏈平台，並導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，為國產車產業創新，帶來接軌國際的機會。
裕隆強調，除了生產自主研發車型外，也長期為日產、三菱代工生產，達國際汽車製造水準。
目前裕隆集團汽車事業策略採多元開放化發展，三義工廠持續量產 n7 電動車，並已著手籌設 Model B 新車型生產線，Model B 台灣向左駕以及海外向右駕車型，將由裕隆在台灣生產。
隨著裕隆代工製造拓展至海外，對於台灣自主研發和造車工藝在電動車時代具備走向國際的水準，具指標意義。
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