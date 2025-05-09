美商務部長警告 不會與日本、韓國快速達成協議

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-09 10:04

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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，與韓國和日本達成的貿易協議，可能比川普總統 8 日與英國宣布的框架協議需要更長的時間才能完成，，這顯示出一些亞洲夥伴可能需要再一段時間才能獲得關稅減免。



盧特尼克接受彭博電視採訪時表示，必須花費大量時間與日本和南韓洽談。這些協議不會是快速完成的交易。

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他還指出，印度「非常積極投入」，而這個國家「確實」有可能成為下一批達成協議的對象之一。但他也提醒「這是一項非常繁重的工作。」

盧特尼克表示，「當你談到印度時，可能涉及約 7,000 項關稅條目需要在假設的協議中進行變更或修改，」他強調，這真的需要時間，也需要努力 —— 所以請給我們一些空間，不要催促與施壓。

同時，盧特尼克表示，他希望初步的協議能作為各自地區的範本，有助於說明川普在換取關稅減免時所尋求的讓步類型。

他進一步稱，「我們正試圖向各國展示一個商業運作的框架，這樣我們就能更快速地推進，對吧？」

這位在貿易談判中發揮主導作用的商務部長說，川普 10% 的基準關稅仍然是「底線」，但許多國家將面臨更高的稅率，除非它們積極採取行動開放本國經濟。