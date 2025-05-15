微軟積極化解反壟斷危機 有望避開歐盟巨額罰款
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 02:50
根據《路透》周三 (14 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 面臨的歐盟反壟斷壓力近期出現緩解跡象。根據三位知情人士透露，歐盟監管機構可能接受微軟針對 Office 與 Teams 產品組合所提出的新調整方案，避免祭出沉重罰款。此舉正值美歐因大型科技企業監管問題緊張之際，引發市場廣泛關注。
微軟自 2020 年以來一直處於歐盟反壟斷調查的風頭上。當年，由 Salesforce(CRM-US) 旗下的 Slack 向歐盟執委會投訴，指控微軟將通訊與視訊會議應用 Teams 強制綁定在 Office 套裝中，涉嫌不公平競爭。2023 年，來自德國的競爭對手 alfaview 也提出類似指控，加劇監管壓力。
歐盟市場測試在即 決定最快數月內出爐
為回應監管要求，微軟自 2023 年起已將 Teams 自 Office 套裝中拆分銷售，將不含 Teams 的 Office 產品價格降低 2 歐元，並將 Teams 單獨銷售訂價設定為每月 5 歐元。今年 2 月，微軟進一步擴大價格差異，以回應競爭對手認為前一版本調整幅度不足的質疑。
消息人士指出，歐盟監管機構將在未來幾個月內徵詢市場上競爭對手及用戶的意見，進行市場測試，再決定是否正式接受微軟的調整方案。不過，最終結果仍取決於市場測試反饋及其他外部因素，可能會有所變化。
微軟的最新提議也包含改善產品間互通性條件，使競爭對手能更容易開發與微軟產品兼容的應用程式，進一步降低市場壟斷疑慮。
歷史罰款累計 25 億美元 川普警告歐盟慎重行事
微軟過去因綁售行為及其他反競爭行為，已累計遭歐盟開罰約 22 億歐元 (約 25 億美元)。此次若成功避免罰款，將是微軟與歐盟長期監管拉鋸的一大轉折。
面對歐盟對美國科技巨擘的嚴格監管，美國總統川普近期也多次公開批評歐盟的反壟斷調查，並威脅對對美企開罰的國家施加關稅壓力，以保護美國企業利益。這也讓此次微軟案件的進展格外受到國際關注。
分析人士指出，在當前全球科技巨頭面臨加強監管的大環境下，微軟的案例可能成為未來大型科技公司如何應對監管壓力的參考範例。
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