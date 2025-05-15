微軟積極化解反壟斷危機 有望避開歐盟巨額罰款

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 02:50

‌



根據《路透》周三 (14 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 面臨的歐盟反壟斷壓力近期出現緩解跡象。根據三位知情人士透露，歐盟監管機構可能接受微軟針對 Office 與 Teams 產品組合所提出的新調整方案，避免祭出沉重罰款。此舉正值美歐因大型科技企業監管問題緊張之際，引發市場廣泛關注。

微軟自 2020 年以來一直處於歐盟反壟斷調查的風頭上。當年，由 Salesforce(CRM-US) 旗下的 Slack 向歐盟執委會投訴，指控微軟將通訊與視訊會議應用 Teams 強制綁定在 Office 套裝中，涉嫌不公平競爭。2023 年，來自德國的競爭對手 alfaview 也提出類似指控，加劇監管壓力。

‌



歐盟市場測試在即 決定最快數月內出爐

為回應監管要求，微軟自 2023 年起已將 Teams 自 Office 套裝中拆分銷售，將不含 Teams 的 Office 產品價格降低 2 歐元，並將 Teams 單獨銷售訂價設定為每月 5 歐元。今年 2 月，微軟進一步擴大價格差異，以回應競爭對手認為前一版本調整幅度不足的質疑。

消息人士指出，歐盟監管機構將在未來幾個月內徵詢市場上競爭對手及用戶的意見，進行市場測試，再決定是否正式接受微軟的調整方案。不過，最終結果仍取決於市場測試反饋及其他外部因素，可能會有所變化。

微軟的最新提議也包含改善產品間互通性條件，使競爭對手能更容易開發與微軟產品兼容的應用程式，進一步降低市場壟斷疑慮。

歷史罰款累計 25 億美元 川普警告歐盟慎重行事

微軟過去因綁售行為及其他反競爭行為，已累計遭歐盟開罰約 22 億歐元 (約 25 億美元)。此次若成功避免罰款，將是微軟與歐盟長期監管拉鋸的一大轉折。

面對歐盟對美國科技巨擘的嚴格監管，美國總統川普近期也多次公開批評歐盟的反壟斷調查，並威脅對對美企開罰的國家施加關稅壓力，以保護美國企業利益。這也讓此次微軟案件的進展格外受到國際關注。