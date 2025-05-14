哈佛大學對抗川普政府審查：堅稱不會放棄核心價值

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 16:20

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美國哈佛大學校長 Alan Garber 週一（12 日）發表公開信，強調即使面對聯邦政府的資金威脅與政策審查，哈佛也不會因此放棄受法律保障的核心價值與學術自由。他表示：「無論結果如何，哈佛都將堅守原則，堅決對抗政治干預。」

哈佛公開對抗川普政府審查 提告捍衛學術決策獨立性

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自 2024 年以巴衝突爆發後，美國 40 多所大學爆發親巴勒斯坦示威。川普政府指責這些校園縱容反猶主義，並要求調查抗議者身分與入學背景。

而哈佛作為全美最具聲望的學府之一，於 4 月 21 日率先向法院遞交 51 頁訴狀，控訴聯邦政府試圖操控其學術政策、凍結資金，嚴重侵犯高教自主。

Garber 在接受電視專訪時坦言，學校可能無法贏得訴訟，也難以承受經濟損失，但他表示：「這不是金錢的問題，而是原則與自由的問題，我們別無選擇，只能抗爭到底。」

教育部長批哈佛違法 要求全面清查 DEI 與學生

美國教育部長 Linda McMahon 也於 5 月 5 日在社群媒體發文，痛批哈佛「系統性違反聯邦法律」，並直指其不再值得獲得公共資金支持，建議其轉為完全私人機構。

McMahon 尤其針對哈佛推行的多元、公平、包容（DEI）政策開火，認為其變相為「種族優待」，並進一步要求撤除所有與 DEI 相關計畫、審查師生資料，引發校方強烈反彈，認為此舉已干涉校園自治。

連哈佛法學院權威期刊《哈佛法律評論》（Harvard Law Review）也被聯邦點名。官員指控其在審稿過程中考量作者種族，疑涉「歧視白人」。哈佛校方強調，這是對學術評選標準的嚴重誤解，實屬政治干預。

儘管 Garber 也承認校園內的反猶情緒需正視，但他批評聯邦政府以此為由進行全面審查，是對私校自主的巨大威脅。

他指出，若聯邦撥款被撤，將波及哈佛重要研究計畫，包括阿茲海默症、糖尿病與人工智慧等領域，間接損害整個美國的科技競爭力。

保守派鎖定名校 哈佛成高教意識形態對決前線

學者指出，川普政府此舉不僅是針對哈佛，而是保守派對高等教育體系的全面鬥爭。哈佛法學教授 Crespo 直言：「這並非為了解決反猶問題，而是打壓自由派學術堡壘。」

根據《哈佛克里姆森報》（Harvard Crimson）調查，77% 哈佛教授認同自由派價值，僅 3% 為保守派。Garber 坦承，校園缺乏意識形態多元，是長期存在的問題；但這不該成為聯邦打壓高教機構的理由。

研究指出，自 1969 年以來，美國大學內保守派教師比例從 27% 下降至 12%，自由派思想逐漸壟斷學界，也讓保守派更難立足，進一步加深兩極化對立。