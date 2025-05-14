川普突解除對敘利亞制裁 首次會晤沙拉總統引國際關注

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-14 17:40

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根據《華盛頓郵報》白宮隨行記者報導，美國總統川普於當地時間 14 日，在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa），並表示美國正在探索與敘利亞恢復正常關係的可能性。

根據《路透》報導，川普在海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）峰會前會見了敘利亞沙拉。沙烏地阿拉伯國家電視台發布的照片​​顯示，他們在沙烏地阿拉伯王儲面前握手。白宮發言人表示，川普也呼籲沙拉與以色列實現關係正常化。

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儘管以色列政府對沙拉的領導地位表達深切疑慮，並指其過去與蓋達組織有聯繫，但川普仍在週二（13 日）於利雅德發表演說時，正式宣布解除對敘利雅的制裁，為美方政策帶來重大轉向。

川普在週二（13 日）於利雅德發表演說時，正式宣布解除對敘利雅的制裁。(圖: REUTERS/TPG)

據悉，美國國內部分官員也對此決策感到擔憂，特別是沙拉曾是蓋達在敘利亞的頭目，並在 2016 年才宣布與該組織切割。

沙拉自 2024 年 12 月推翻阿塞德（Bashar al-Assad）後上台，但敘利亞政局依然混亂。今年 3 月，忠於阿塞德的武裝分子與政府軍爆發衝突，隨後發生針對阿拉維派平民的大規模報復殺戮，導致數百人死亡，引發國際譴責。

《路透》指出，川普此時選擇與沙拉接觸，可能對中東局勢產生深遠影響。

此次會談除了川普與沙拉面對面會晤，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）與沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）也透過視訊參與，兩人被視為川普改變對敘政策的關鍵推手。三方皆希望藉由重啟對話，穩定敘利亞與周邊地區局勢。

川普此行除外交突破外，也在經濟上收穫滿滿。沙烏地政府承諾將對美國投資高達 6000 億美元，並簽署價值 1420 億美元的軍售協議，進一步鞏固美沙雙邊戰略夥伴關係。

此外，川普預計於當地時間 14 日晚間飛往卡達首都杜哈，展開國是訪問。卡達不僅將宣布數百億美元對美投資計畫，更將贈送一架豪華波音 747-8 客機作為禮物，然而，此舉引發民主黨與安全官員質疑是否涉及潛在利益衝突。