「我們不需要老大或世界警察」 巴西總統魯拉：不怕深化與陸關係而遭川普政府報復

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-14 16:10

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巴西總統魯拉今 (14) 日說，巴西不害怕任何形式的報復，也不擔心美國的態度，他將始終致力於加強與中國及其他國家和多邊組織的關係。魯拉正在中國進行國事訪問，期間與中國簽署逾 30 項合作協定。

綜合《環球時報》跟《彭博資訊》報導，魯拉今日在記者會上說：「北京宣言帶來了希望，顯示像中國這樣的經濟強國正考慮如何為世上最貧窮國家的發展做出貢獻。」他還說，現在的世界已經不同了，不需要「老大」或「世界警察」，而是需要平等的夥伴關係。

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本次是魯拉第六度訪問中國，也是自 2023 年以來第二次訪陸。專家認為，魯拉此訪標誌著中巴關係進一步拉近。

中國周二 (13 日) 跟拉美和加勒比國家舉行中拉論壇第四屆部長級會議，《中國—拉共體論壇第四屆部長級會議北京宣言》(下稱《北京宣言》)和《中國—拉共體成員國重點領域合作共同行動計劃（2025—2027）》。

魯拉指出，《北京宣言》對拉丁美洲和加勒比海地區的發展中國家是一個鼓舞，《北京宣言》帶來了希望。這顯示像中國這樣經濟強國正考慮如何為最貧窮國家的發展做出貢獻，並批評「美國多久未在中美洲和拉丁美洲投資了？歐盟呢？發達國家應該考慮學習中國的做法。」

魯拉還說，巴西跟中國在捍衛多邊主義、反對貿易保護主義方面的立場一致，並希望藉助中國的投資與支援，幫助巴西在全球價值鏈中攀升。

當被問及巴西是否擔心因與中國走得更近而遭到川普政府報復時，魯拉表示，作為一個大國，巴西有自己的主權原則和立場。他希望美國能理解巴西立場，也希望川普政府不要忘記美國對巴西的巨額貿易順差。

今日記者會上，魯拉也談及俄烏衝突。他表示，對衝突通過政治與和平的方式解決持樂觀態度。「與其互相開槍，不如對話交流。這樣會有更少的人死亡，更少的兒童受害。這就是外交的價值。國家元首最不能失去的東西就是外交。字典里所有與『對話』、『協商』相關的詞彙都要用盡，它們的價值遠遠超過一顆子彈。」

中國與巴西周二也發表《中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明》，聲明中說：「歡迎普丁總統 5 月 10 日開啟和平談判的提議，以及澤倫斯基總統的積極表態。中國和巴西希望俄烏雙方儘快開啟直接對話，這是結束衝突的唯一途徑。」

魯拉說，「俄烏可能達成協定的前景讓我感到欣慰，必須通過政治推動，才能實現和平」，並稱希望更多國家加入巴西與中國在聯合國發起的「和平之友」小組，推動俄烏之間的談判與和解。

他並認為，今天的世界是二戰以後最不平靜的一段時間，一些國家正濫用保護主義手段破壞國際貿易穩定。在此背景下，巴西將同中國一道捍衛多邊主義，對抗保護主義，推動自由貿易。「我這次回巴西時，將比來中國前更樂觀。我對和平的可能更有信心，對經濟增長更有信心，對中國對巴西投資的前景更有信心。」

魯拉訪中期間與中國大陸國家主席習近平共同簽署多項協定，涵蓋礦業、交通基礎設施、港口等領域。中國承諾將加大在巴西投資，在汽車製造、再生能源、製藥和半導體等領域投資超過 45 億美元。

此外，兩國央行還簽署一項為期五年、規模達 1900 億元人民幣的貨幣互換協定。