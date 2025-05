協助伊朗對中國輸油 美國制裁逾20間涉案企業

‌



OFAC 也進一步點名,Sepehr Energy 透過控制位於香港的 Xin Rui Ji Trad Co., Ltd、Star Energy International Ltd 和 Milen Trading Co., Ltd 等公司,將原油輸往中國境內的獨立小型煉油廠,再將所得資金匯回伊朗軍方體系,形塑完整的石油洗錢鏈條。