協助伊朗對中國輸油 美國制裁逾20間涉案企業

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 14:20

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美國財政部於 5 月 13 日宣布，制裁近 20 家協助伊朗將原油輸出至中國的企業，這些企業多為幌子公司與掩蓋伊朗石油來源的傀儡機構。

這波制裁是川普政府對伊朗採取「極限施壓」戰略的一環，目的在於切斷伊朗透過石油所得資金支持核武與軍事活動的資金流。

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根據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）調查，Sepehr Energy Jahan Nama Pars（簡稱 Sepehr Energy）實為伊朗武裝部隊參謀總部設立的幌子公司。該公司利用複雜的金融與航運網路，規避美國制裁，將大量伊朗原油轉運至中國。

OFAC 也進一步點名，Sepehr Energy 透過控制位於香港的 Xin Rui Ji Trad Co., Ltd、Star Energy International Ltd 和 Milen Trading Co., Ltd 等公司，將原油輸往中國境內的獨立小型煉油廠，再將所得資金匯回伊朗軍方體系，形塑完整的石油洗錢鏈條。

青島林克瑞奇國際船務公司（Qingdao Linkrich International Shipping Agency Co. Ltd）則擔任 Sepehr Energy 的港口代理，協助安排運油船靠岸與卸貨。

對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，這些被列入制裁名單的實體，將被全面禁止與美國企業進行任何形式的交易或合作，且「只要伊朗政權持續支援恐怖主義與擴散致命武器，我們就會持續追擊其經濟命脈。」

此波制裁時間點恰逢川普總統出訪中東之際，他在出訪前針對伊朗發出明確通牒，要求伊朗接受核子協議條款，否則將遭遇更嚴厲的經濟封鎖與外交孤立。

根據美國財政部統計，自川普就任總統以來，美方已針對伊朗展開 19 輪制裁行動，涉及 253 名個人、企業與船隻。