伊朗擬交付Fath-360短程導彈給俄羅斯！恐強化俄烏戰爭攻勢

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 12:10

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根據《路透》報導，兩名西方安全官員與一名中東地區官員透露，伊朗正在準備向俄羅斯交付 Fath-360 （法塔赫 360）短程彈道導彈，可能成為俄烏戰爭的關鍵軍援轉折。

這款短程導彈若部署於戰場，將進一步強化俄軍對烏克蘭的軍事打擊能力。美國早在去年便指控伊朗已向俄羅斯提供飛彈，但當時並未包括導彈。

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對於此一指控，伊朗駐聯合國代表處發表聲明否認交付計畫，並稱該消息「毫無根據、荒謬至極」。伊朗重申，其在俄烏衝突中將維持中立立場，不會向任何一方提供軍事支援。

若交付成真，Fath-360 將為俄羅斯帶來新型戰術優勢。該導彈射程約 120 公里，具備快速部署與發射能力，能針對烏克蘭前線部隊、軍事基地與邊境城鎮進行快速打擊。

此導彈的設計可節省伊斯坎德等高階彈道導彈的使用頻率，讓俄軍得以保留長程戰略攻擊火力。

荷蘭國防學院副教授 Ralph Savelsberg 表示，Fath-360 雖不如俄製導彈精準或具毀滅力，但其生產成本低、操作簡便，對俄軍而言具有高實用性。他指出：「這些導彈雖不夠精準，但無疑會加重烏克蘭防空負擔。」

Fath-360 無疑會加重烏克蘭防空負擔。(圖: REUTERS/TPG)

儘管伊朗與俄羅斯屢次否認軍事合作，但美國與北約盟國多次指出，伊朗已提供俄方數千架無人機與大量火炮與短程導彈。美國中央司令部司令 Christopher Cavoli 更在上月表示，伊朗已向俄軍交付逾 400 枚短程導彈。

根據知情人士透露，伊朗早已準備交付導彈，卻因政治考量而延後。一名中東官員指出，伊朗與美國之間透過阿曼居中協調的間接核協議談判，可能是影響交付時程的原因之一。

英國皇家聯合研究所（RUSI）研究員 Jack Watling 則認為，伊朗一般將軍事合作與核談判視為不同層面，應不致混為一談。

專家指出，伊朗曾將歐洲卡車改裝為 Fath-360 導彈發射平台，若要出口俄羅斯，亦可能需依當地需求進行改裝。由於俄軍在烏克蘭損失大量運輸車輛，也可能造成交付進度延遲。